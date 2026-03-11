Άλλαξε γνώμη μια από τις παίκτριες της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου και επιστρέφει στο Ιράν

Ένας μέλος της ιρανικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου που είχε λάβει άσυλο στην Αυστραλία άλλαξε γνώμη και θα επιστρέψει στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας.

Ο Τόνι Μπερκ επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για μία από τις δύο παίκτριες της ομάδας που την ένωσαν τις δυνάμεις τους την Τρίτη με πέντε αθλήτριες στις οποίες είχε χορηγηθεί ανθρωπιστική βίζα λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο Ασίας.

«Μία από τις δύο παίκτριες που είχε αποφασίσει να μείνει χθες το βράδυ μίλησε με κάποιες από τις συμπαίκτριές της που είχαν φύγει και άλλαξε γνώμη. Στην Αυστραλία, οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν γνώμη, μπορούν να ταξιδέψουν. Επομένως, σεβόμαστε το πλαίσιο στο οποίο πήρε αυτή την απόφαση», ανέφερε ο υπουργός στο κοινοβούλιο.

Ο Μπερκ είπε ότι οι υπόλοιπες παίκτριες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος, αφού η συγκεκριμένη αθλήτρια επικοινώνησε με την ιρανική πρεσβεία και αποκάλυψε την τοποθεσία τους.

Οι παίκτριες ζήτησαν άσυλο καθώς η ιρανική τηλεόραση έκανε λόγο για «προδοσία» επειδή δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα, δύο ημέρες μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στη χώρα.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των αθλητριών, με δεκάδες ανθρώπους να φωνάζουν «αφήστε τις να φύγουν» και «σώστε τα κορίτσια μας», καθώς το λεωφορείο της ομάδας έφευγε από το γήπεδο.

Πηγή: skai.gr

