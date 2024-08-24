Έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας με τρομοκρατικό κίνητρο ξεκίνησε σήμερα στη Γαλλία μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε αυτοκίνητο που σημειώθηκαν μπροστά από συναγωγή στο νότιο τμήμα της χώρας, με τη γαλλική κυβέρνηση να καταγγέλλει μια «αντισημιτική ενέργεια» και να ενισχύει την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στους εβραϊκούς χώρους λατρείας.

Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα, ένα από τα οποία περιείχε φιάλη αερίου που εξερράγη, πυρπολήθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά από τη συναγωγή της πόλης Λα Γκραντ Μοτ, κοντά στο Μονπελιέ στη νότια Γαλλία, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός ανθρώπου.

«Στο εσωτερικό της συναγωγής βρίσκονταν πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ο ραβίνος, που δεν τραυματίστηκαν», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία αρμόδια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό.

Ένα μέλος της δημοτικής αστυνομίας τραυματίστηκε, επεσήμανε ο Στεφάν Ροσινιόλ δήμαρχος της πόλης.

Κάμερες από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας κατέγραψαν εικόνες από έναν ύποπτο που είχε μια παλαιστινιακή σημαία στη μέση του, δήλωσε στο AFP πηγή που πρόσκειται στην έρευνα. Όπως μετέδωσαν το France 3 και το franceinfo, πηγές επεσήμαναν ότι στις εικόνες διακρίνεται, αλλά όχι καθαρά, ένα όπλο, πιθανόν 9 χιλιοστών. Ο ύποπτος έφυγε από το σημείο πεζή.

«Γίνονται τα πάντα για να εντοπιστεί ο δράστης αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης και να προστατευθούν οι χώροι λατρείας», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Από την πλευρά του ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ έκανε λόγο στο Χ για «μια αντισημιτική ενέργεια. Για μία ακόμη φορά στοχοθετούνται οι εβραίοι συμπολίτες μας».

