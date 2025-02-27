Η ισραηλινή σωφρονιστική διοίκηση ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφυλάκισε 643 Παλαιστινίους κρατουμένους στον πλαίσιο της έβδομης ανταλλαγής ομήρων από τη Γάζα έναντι Παλαιστινίων φυλακισμένων μετά την έναρξη της εκεχειρίας της 19ης Ιανουαρίου, έπειτα από την επιστροφή των σορών τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων.

«Η ισραηλινή σωφρονιστική διοίκηση ολοκλήρωσε την έβδομη απελευθέρωση φυλακισμένων τρομοκρατών, βάσει της συμφωνίας (εκεχειρίας) για την επιστροφή των ομήρων», δήλωσε σε ανακοίνωση. Συνολικά «643 τρομοκράτες μεταφέρθηκαν από αρκετές φυλακές της χώρας», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ, ιδιωτικά και μακριά από τις κάμερες, τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων, οι οποίες στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν από τους οικείους τους και το Φόρουμ των Οικογενειών.

Η ανταλλαγή αυτή είναι η τελευταία που είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία επιτεύχθηκε μέσω διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση τριών χωρών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, έπειτα από 15 μήνες πολέμου.

Στην πρώτη αυτή φάση, 33 όμηροι από τη Γάζα, ανάμεσά τους οκτώ σοροί, παραδόθηκαν στο Ισραήλ μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

