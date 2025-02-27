Η Τουρκία, η οποία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ, είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να παράσχει στρατεύματα για ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε το ζήτημα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια ξεχωριστών συναντήσεων στην Άγκυρα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανέφεραν οι συγκεκριμένες πηγές.

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εργάζεται σε ένα σχέδιο με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο που ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από τρία χρόνια, έχει δηλώσει ότι θα υποστηρίξει τη συμμετοχή των Ευρωπαίων συμμάχων σε μια ειρηνευτική δύναμη και στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, αποκλείοντας όμως τον άμεσο ρόλο των ΗΠΑ.

Αυτό καθιστά την πρόθεση της Τουρκίας να βοηθήσει στην επιτήρηση μιας πιθανής εκεχειρίας ιδιαίτερα σημαντική για την ανακούφιση των ευρωπαϊκών συμμάχων, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, που καταρτίζουν σχέδια για μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία.

Η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει σε καμία ειρηνευτική αποστολή εάν δεν συμπεριληφθεί σε όλες τις διαβουλεύσεις και τις προετοιμασίες σχετικά με τη συγκρότησή της, ανέφεραν οι πηγές. Ωστόσο, μια εκεχειρία απέχει πολύ από το να θεωρείται δεδομένη.

Τόσο η Γαλλία όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμες να αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία ως μέρος ενός πακέτου εγγυήσεων ασφαλείας που αποσκοπεί στη διασφάλιση της σταθερότητας μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν στήριξη και υποστήριξη στην πρωτοβουλία.

Σχέσεις Ρωσίας - Ουκρανίας

Ο Ερντογάν έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022 και έχει αξιοποιήσει την ικανότητά του να συνομιλεί με αμφότερες τις χώρες, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για έναν διάδρομο στη Μαύρη Θάλασσα για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών, αν και η Ρωσία εγκατέλειψε τη συμφωνία το 2023.

Η Ρωσία δεν έδωσε κάποια απάντηση στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία, αν και το θέμα συζητήθηκε με τον Λαβρόφ κατά την πρόσφατη επίσκεψή του, σύμφωνα με άτομο κοντά στη ρωσική κυβέρνηση. Το ζήτημα δεν θεωρείται άμεση προτεραιότητα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Άγκυρα στις 18 Φεβρουαρίου ότι η ειρήνη είναι «δυνατή μόνο όταν οι διαπραγματεύσεις είναι δίκαιες και η Ουκρανία, η Αμερική και ολόκληρη η Ευρώπη εκπροσωπούνται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Οι εγγυήσεις διαμορφώνονται μαζί με όλους όσοι μπορούν πραγματικά να τις παρέχουν», πρόσθεσε. «Είναι δίκαιο η Τουρκία, ως μέρος της Ευρώπης, να είναι μία από τις χώρες. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Ερντογάν για την κατανόησή του».

Η Τουρκία υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Τη Δευτέρα, ο Ερντογάν μίλησε για τη στρατιωτική δύναμη της Τουρκίας και τη δυνατότητά της να ενισχύσει την ασφάλεια της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η μακροχρόνια επιδίωξή της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν προς όφελος όλων των πλευρών.

«Μόνο η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ μπορεί να σώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει, από την οικονομία έως την άμυνα, από την πολιτική έως τη διεθνή της φήμη», δήλωσε ο Ερντογάν μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.



