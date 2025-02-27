Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει στην «επιθετικότητα» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τους ευρωπαϊκούς τελωνειακούς δασμούς και πρέπει να «τον κάνει να πονέσει, πολύ».

«Μπροστά σε μια εμπορική επίθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει να είμαστε πολύ σταθεροί, πολύ σκληροί» και «να απαντήσουμε στην επιθετικότητα, στην επιθετικότητα του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς», τόνισε ο πρόεδρος κατά την περίοδο 2012-2014, της Γαλλίας, νυν βουλετής της περιφέρειας Κορέζ.

«Εμείς, οι Ευρωπαίοι - και οι Γάλλοι πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή - πρέπει να τον κάνουμε να πονέσει, να πονέσει πολύ», είπε ο Ολάντ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Agricultural Show.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να κραδαίνει την απειλή δασμών στην Ευρώπη.

Για τον Γάλλο πρώην πρόεδρο αν ο Τραμπ αυξήσει τους τελωνειακούς δασμούς κατά 25% σε έναν συγκεκριμένο αριθμό αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων «αυτό σημαίνει ότι και εμείς θα πρέπει, με όποιο κόστος, να επιβάλουμε δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα», είπε ο Ολάντ τασσόμενος υπέρ «πιο έντονων ρυθμιστικών κανονισμών σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, αυτοί που βρίσκονται ακριβώς πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να υποστούν και αυτοί τις συνέπειες».

Ο Τραμπ «αντιδρά μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με το πορτοφόλι του, σε ό,τι έχει να κάνει με χρήματα», είπε ο Ολάντ, τονίζοντας ότι «ακόμα και για την Ουκρανία, με αυθάδεια, με απρέπεια, απαιτεί, για να μην προστατεύσει καν την Ουκρανία, να του δώσει η Ουκρανία σπάνιες γαίες».

«Λεφτά θέλει, οπότε πρέπει να τον χτυπήσουμε εκεί που τον πονά περισσότερο», συνέχισε ο σοσιαλιστής πρώην αρχηγός κράτους.

Ο Φρανσουά Ολάντ θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «καταλαβαίνει μόνο την ισορροπία δύναμης και αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να ελπίζει η Ευρώπη να γοητεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ», ούτε να τον «πείσει».

Σε συνάντησή του με τον Τραμπ, ο νυν Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσπάθησε «να τον πείσει», όπως κατά την πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο, τόνισε ο Ολάντ, αλλά ο Τραμπ επέστρεψε «με επιθετικότητα και με επίθεση κατά της Ευρώπης» και «με την επιθυμία "αποδέσμευσης", δηλαδή να αποχωρήσει από τη διατλαντική σχέση που υπάρχει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα.

«Βασικά, αυτός δεν είναι πλέον σύμμαχός μας. Ο αμερικανικός λαός παραμένει φίλος μας, αλλά δεν είναι πια σύμμαχός μας», συνόψιξε καταλήγοντας πως «η κυβέρνηση Τραμπ θα δείξει ότι ακούει περισσότερο τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τους Βορειοκορεάτες παρά τους Ευρωπαίους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

