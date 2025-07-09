Από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να δημοσιεύσει κανένα νέο έγγραφο για τον Τζέφρι Επστάιν (Jeffrey Epstein‎‎) και το κύκλωμά σεξουαλικής εκμετάλλευσης που λειτουργούσε, στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος καταγγέλλουν τον Αμερικάνο πρόεδρο για έλλειψη διαφάνειας, μίας διαφάνειας που προεκλογικά υποσχόταν ο Τραμπ λέγοντας μάλιστα ότι «θα πέσουν κεφάλια».

Ο θάνατος του Επστάιν - που βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στις 10 Αυγούστου 2019, πριν από τη δίκη του - τροφοδότησε αναρίθμητες θεωρίες συνωμοσίας σύμφωνα με τις οποίες στην πραγματικότητα δολοφονήθηκε, για να εμποδιστεί να κάνει αποκαλύψεις για μία σειρά προσώπων πρώτου μεγέθους, υπόπτων για εγκλήματα κατά παιδιών.

Ωστόσο, έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI απέκλεισαν το σενάριο της δολοφονίας του Τζέφρι Επστάινστη φυλακή και επιβεβαίωσαν την αυτοκτονία του. Επίσης, δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια «εις βάθος» εξέτασης του φακέλου, δε βρέθηκε «κανένας κατάλογος» των «πελατών» του.

Οι MAGA θέλουν την αλήθεια - Ρήγματα στο κίνημα

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρούσε δημοσίως φιλική σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν στους κόλπους του νεοϋορκέζικού τζετ σετ. Αλλά δεν έχουν εμφανισθεί δημοσίως στοιχεία που να παραπέμπουν σε επιλήψιμες πράξεις του Τραμπ σε σχέση με τον Επστάιν.

Πρόσωπα του κινήματος «Make America Great Again» του Ντόναλντ Τραμπ κάνουν εδώ και πολλά χρόνια εκστρατεία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ζητώντας τη δημοσίευση ντοκουμέντων που έχουν αποκρυφτεί από την κυβέρνηση.

Γιαυτό και η δημοσίευση της κοινής έκθεσης του υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI δεν έπεισε σχεδόν κανέναν και προκάλεσε κατακλυσμό οργισμένων μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα.

«Είναι τελείως αηδιαστικό», δήλωσε ο τραμπικός influencer Alex Jones, γνωστός για την διασπορά πλήθους θεωριών συνωμοσίας μέσω της εκπομπής του.

Ο Tucker Carlson, πρώην παρουσιαστής του Fox News, κατηγόρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι θέλει «να πνίξει» την αλήθεια «καθυβρίζοντας το κοινό».

Ο influencer του MAGA Mike Cernovich απηύθυνε απευθείας έκκληση προς τον πρόεδρο.

«Κανείς δεν πείθεται από την απόπειρα απόκρυψης της υπόθεσης», έγραψε στο Χ. «Αυτό θα είναι μέρος της παρακαταθήκης μας. Υπάρχει ακόμη ο χρόνος να αλλάξει!».

«Πώς μπορούν οι άνθρωποι να έχουν εμπιστοσύνη στο Τραμπ, αν δε δώσει στη δημοσιότητα του φακέλους Επστάιν;», αναρωτήθηκε χθες στο Χ ο Ιλον Μασκ. Για να συμπληρώσει: «η κυβέρνηση έχει μεγάλα προβλήματα».

Η οργή για την υπόθεση Επστάιν προστίθεται σε μία σειρά πρόσφατων απογοητεύσεων στους κόλπους του κινήματος MAGA.

Είχε προηγηθεί τον Φεβρουάριο μία «σκηνοθετημένη παράσταση» στον Λευκό Οίκο, όταν η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι έδωσε στη δημοσιότητα σειρά εγγράφων του φακέλου και πολλά στελέχη του συντηρητικού χώρου έγιναν δεκτά στον Λευκό Οίκο για να λάβουν αντίγραφο.

Ο κίνδυνος διάσπασης έρχεται τη στιγμή που ο Μασκ, τσακωμένος με τον Τραμπ, ανακοίνωσε τη δημιουργία του δικού πολιτικού κόμματος που απειλεί να ροκανίσει ρεπουμπλικανικές ψήφους από το στρατόπεδο Τραμπ.

Πάντως, σε συμβούλιο υπουργών χθες, ο Τραμπ επέπληξε δημοσιογράφο που τον ρώτησε για την υπόθεση Επστάιν, «αντί να ασχολείται με σοβαρότερα θέματα, όπως οι πλημμύρες στο Τέξας».

«Οι άνθρωποι μιλούν ακόμα γι' αυτόν τον τύπο; Γι' αυτόν τον ανώμαλο; Απίστευτο», είπε ο Τραμπ.

Ο αποπροσανατολισμός σώζει τον πρόεδρο

Προς το παρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει ότι έχει γλιτώσει την οργή της εκλογικής του βάσης, η οποία προτίμησε να στραφεί κατά της Παμ Μπόντι.

Η υπουργός Δικαιοσύνης βρίσκεται αντιμέτωπη με παρακινήσεις για παραίτηση προερχόμενες από τους influencers, όπως η podcaster Liz Wheeler, η οποία χαρακτήρισε την υπουργό «σφαίρα για τον πρόεδρο Τραμπ».

Την ώρα που πολλοί οπαδοί του Τραμπ υποστηρίζουν τον απομονωτισμό, η ανακοίνωσή του ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις αποστολές όπλων προς την Ουκρανία απογοήτευσε, όπως και η απόφαση για τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Στο podcast του της Δευτέρας ο Tucker Carlson προειδοποίησε για εκλογικούς κινδύνους για τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς λόγω της υπόθεσης Επστάιν . Ο Carlson πιστεύει ότι η κυβέρνηση «παίζει με την φωτιά» και «δημιουργεί πραγματικές εξτρεμιστικές τάσεις».



Πηγή: skai.gr

