Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί νάρκες κατά προσωπικού

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ισχυρίστηκε την Τετάρτη ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει νάρκες κατά προσωπικού, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό αμάχων.
Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών έρχεται σχεδόν 10 ημέρες αφότου η Ουκρανία αποφάσισε την αποχώρησή της από τη Σύμβαση της Οτάβα, τη συνθήκη που απαγορεύει τη χρήση ναρκών ξηράς.
Πηγή: skai.gr
