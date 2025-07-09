Λογαριασμός
Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί νάρκες κατά προσωπικού

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ισχυρίζεται ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν τη χρήση ναρκών κατά προσωπικού από το Κίεβο

Νάρκες στην Ουκρανία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ισχυρίστηκε την Τετάρτη ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει νάρκες κατά προσωπικού, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό αμάχων.

Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών έρχεται σχεδόν 10 ημέρες αφότου η Ουκρανία αποφάσισε την αποχώρησή της από τη Σύμβαση της Οτάβα, τη συνθήκη που απαγορεύει τη χρήση ναρκών ξηράς.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
