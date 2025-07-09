Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί νάρκες κατά προσωπικού

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ισχυρίστηκε την Τετάρτη ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει νάρκες κατά προσωπικού, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό αμάχων.

Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών έρχεται σχεδόν 10 ημέρες αφότου η Ουκρανία αποφάσισε την αποχώρησή της από τη Σύμβαση της Οτάβα, τη συνθήκη που απαγορεύει τη χρήση ναρκών ξηράς.



Πηγή: skai.gr

