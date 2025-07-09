Κέιτ Μίντλετον: Εμφανίστηκε με κόκκινο Givenchy και τη θρυλική τιάρα «Lover's Knot» στο επίσημο δείπνο με το ζεύγος Μακρόν

Η πριγκίπισσα Κέιτ, έκλεψε τις εντυπώσεις χθες το βράδυ στο επίσημο δείπνο που παρέθεσαν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα στο Κάστρο του Ουίνδσορ, προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας. Για το πρώτο της επίσημο δείπνο μετά από σχεδόν δύο χρόνια, η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε μία μεταξωτή δημιουργία με μια αέρινη κάπα σε σκούρα κόκκινη απόχρωση, σχεδιασμένη από τη Σάρα Μπάρτον για τον οίκο Givenchy, τη σχεδιάστρια που είχε επιμεληθεί και το νυφικό της.

All the best photographs from the star-studded state banquet at Windsor Castle for French state visithttps://t.co/UyIBKUkWqA pic.twitter.com/uQDWUX85Bl — Tatler (@Tatlermagazine) July 9, 2025

Φόρεσε επίσης τη θρυλική τιάρα «Lover's Knot» που δημιουργήθηκε το 1914 από τον οίκο Garrard, για τη βασίλισσα Μαίρη, φορώντας οικογενειακά κοσμήματα. Η τιάρα πέρασε στη βασίλισσα Ελισάβετ Β', στη πριγκίπισσα Νταϊάνα και πλέον στην Κέιτ, η οποία την επιλέγει συχνότερα από κάθε άλλη. Επίσης για πρώτη φορά εμφανίστηκε με το Οικογενειακό Τάγμα του βασιλιά Καρόλου, μαζί με το Τάγμα της Ελισάβετ, τον Μεγαλόσταυρο του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος με κορδέλα και αστέρι και τη Ροζέτα του Μεγάλου Αξιωματούχου του Εθνικού Τάγματος της Αξίας.

Catherine, The Princess of Wales in Givenchy by Sarah Burton (formerly of Alexander McQueen) with the Queen Mary's Lover's Knot Tiara! I was hoping for a different tiara, the Brits have such a big vault it's a shame we don't see more, but it still looks great on her. The red is… pic.twitter.com/pwtlpPKr7N — Royal Fashion News (@RoyalFashionRNN) July 8, 2025

Το λαμπερό σύνολο συμπληρώθηκε με σκουλαρίκια από τη συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ και ένα βραδινό τσαντάκι ίδιας απόχρωσης με το φόρεμα. Λίγο πριν από το δείπνο, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας κοινοποίησαν στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους κήπους του Ουίνδσορ που συνοδευόταν από τη φράση: «Έτοιμοι για ένα υπέροχο κρατικό δείπνο απόψε στο Ουίνδσορ».

#KateMiddleton, Prens William ile birlikte katıldığı devlet yemeğinde #Givenchy’den #SarahBurton imzalı kırmızı bir elbise giydi. Burton, 2011 yılında #AlexanderMcQueen çatısı altındayken Kate’in gelinliğini de tasarlamıştı.



Fotoğraf: @princeandprincessofwales, Getty Images pic.twitter.com/NlgAyu7XXL — Vogue Türkiye (@vogueturkiye) July 9, 2025

Το παρών από τη βασιλική οικογένεια έδωσαν η πριγκίπισσα Άννα με τον Τίμοθι Λόρενς και ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου. Ανάμεσα στους σχεδόν 160 καλεσμένους ήταν ο Μικ Τζάγκερ, ο Έλτον Τζον, με τον σύζυγό του Ντέιβιντ Φέρνις, και η Κριστίν Σκοτ Τόμας. Από την πλευρά της η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε ένα ιβουάρ φόρεμα από μετάξι διά χειρός Fiona Clare και κοσμήματα από την συλλογή της Ελισάβετ Β', ενώ η Μπριζίτ Μακρόν φόρεσε μία μπλε δημιουργία με χρυσές λεπτομέρειες, σύμφωνα με τον Independent.

