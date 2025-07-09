Λογαριασμός
Κέιτ Μίντλετον: Εμφανίστηκε με κόκκινο Givenchy και τη θρυλική τιάρα «Lover's Knot» στο επίσημο δείπνο με το ζεύγος Μακρόν

H τιάρα πέρασε στη βασίλισσα Ελισάβετ Β', στη πριγκίπισσα Νταϊάνα και πλέον στην Κέιτ, η οποία την επιλέγει συχνότερα από κάθε άλλη

Κέιτ Μίντλετον

Η πριγκίπισσα Κέιτ, έκλεψε τις εντυπώσεις χθες το βράδυ στο επίσημο δείπνο που παρέθεσαν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα στο Κάστρο του Ουίνδσορ, προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας. Για το πρώτο της επίσημο δείπνο μετά από σχεδόν δύο χρόνια, η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε μία μεταξωτή δημιουργία με μια αέρινη κάπα σε σκούρα κόκκινη απόχρωση, σχεδιασμένη από τη Σάρα Μπάρτον για τον οίκο Givenchy, τη σχεδιάστρια που είχε επιμεληθεί και το νυφικό της.

Φόρεσε επίσης τη θρυλική τιάρα «Lover's Knot» που δημιουργήθηκε το 1914 από τον οίκο Garrard, για τη βασίλισσα Μαίρη, φορώντας οικογενειακά κοσμήματα. Η τιάρα πέρασε στη βασίλισσα Ελισάβετ Β', στη πριγκίπισσα Νταϊάνα και πλέον στην Κέιτ, η οποία την επιλέγει συχνότερα από κάθε άλλη. Επίσης για πρώτη φορά εμφανίστηκε με το Οικογενειακό Τάγμα του βασιλιά Καρόλου, μαζί με το Τάγμα της Ελισάβετ, τον Μεγαλόσταυρο του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος με κορδέλα και αστέρι και τη Ροζέτα του Μεγάλου Αξιωματούχου του Εθνικού Τάγματος της Αξίας.

Το λαμπερό σύνολο συμπληρώθηκε με σκουλαρίκια από τη συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ και ένα βραδινό τσαντάκι ίδιας απόχρωσης με το φόρεμα. Λίγο πριν από το δείπνο, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας κοινοποίησαν στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους κήπους του Ουίνδσορ που συνοδευόταν από τη φράση: «Έτοιμοι για ένα υπέροχο κρατικό δείπνο απόψε στο Ουίνδσορ».

Το παρών από τη βασιλική οικογένεια έδωσαν η πριγκίπισσα Άννα με τον Τίμοθι Λόρενς και ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου. Ανάμεσα στους σχεδόν 160 καλεσμένους ήταν ο Μικ Τζάγκερ, ο Έλτον Τζον, με τον σύζυγό του Ντέιβιντ Φέρνις, και η Κριστίν Σκοτ Τόμας.  Από την πλευρά της η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε ένα ιβουάρ φόρεμα από μετάξι διά χειρός Fiona Clare και κοσμήματα από την συλλογή της Ελισάβετ Β', ενώ η Μπριζίτ Μακρόν φόρεσε μία μπλε δημιουργία με χρυσές λεπτομέρειες, σύμφωνα με τον Independent.

Μακρόν

Πηγή: skai.gr

