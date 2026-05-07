Στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ η Ευρώπη: «Εκκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών»

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την Ευρώπη, στην οποία βλέπει «εκκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών», και τους «εξτρεμιστές της αριστεράς», στην «εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική των ΗΠΑ», κείμενο που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη από τον Λευκό Οίκο.

Το κείμενο ορίζει τρεις βασικές «απειλές» εναντίον της χώρας που θεωρείται η ισχυρότερη στον κόσμο: «τους ναρκωτρομοκράτες και τις διεθνείς συμμορίες», τους «ιστορικούς ισλαμιστές τρομοκράτες» και τους «βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών».

«Είναι πασίδηλο ότι αυτές οι καλά οργανωμένες εχθρικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα ανοικτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης με τα οποία συνδέονται. Όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες, κι όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει», διαβάζει κανείς στο νέο κείμενο του Λευκού Οίκου, εγκέφαλος του οποίου είναι σύμβουλος του προέδρου Τραμπ και επικεφαλής του τομέα αντιτρομοκρατίας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Σεμπάστιαν Γκόρκα, που επικριτές του συνδέουν με γκρουπούσκουλα της άκρας δεξιάς--ιδίως της ουγγρικής, αλλά όχι μόνο.

Νωρίτερα χθες, ο Γκόρκα είπε σε δημοσιογράφους πως ο Τραμπ υπέγραψε μια νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική, η οποία επικεντρώνεται εν μέρει στην «εξουδετέρωση» των απειλών στο δυτικό ημισφαίριο και στην αποδυνάμωση των επιχειρήσεων των καρτέλ, «καθοδηγούμενος από την αρχή ότι η Αμερική είναι η πατρίδα μας και πρέπει να προστατεύεται».

«Η νέα μας αντιτρομοκρατική στρατηγική δίνει καταρχάς προτεραιότητα στην εξουδετέρωση των τρομοκρατικών απειλών στο (δυτικό) ημισφαίριο μέσω της αποδυνάμωσης των επιχειρήσεων των καρτέλ εως ότου αυτές οι ομάδες δεν θα είναι σε θέση πλέον να φέρνουν τα ναρκωτικά τους, τα μέλη τους και τα θύματά τους από την παράνομη διακίνηση στις ΗΠΑ», εξήγησε ο Γκόρκα.

Εντός των ΗΠΑ, η στρατηγική θα επικεντρωθεί στην αναγνώριση και εξουδετέρωση αυτών που αποκάλεσε «βίαιων, κοσμικών πολιτικών ομάδων, των οποίων η ιδεολογία είναι αντιαμερικανική, ριζοσπαστικά υπέρ του φύλου ή αναρχική, όπως οι Antifa».

Ο Γκόρκα ανέφερε επίσης πως αξιωματούχοι των αμερικανικών αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών θα συναντηθούν με διεθνείς εταίρους την Παρασκευή για να θέσουν το ερώτημα πώς σύμμαχοι μπορούν να αυξήσουν τις προσπάθειες να πολεμήσουν τις τρομοκρατικές απειλές, ειδικά από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.