Ο ηγέτης του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, επιβεβαίωσε στο Al Jazeera ότι ο γιος του τραυματίστηκε σε ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

«Αυτή η εγκληματική επίθεση αποτελεί επέκταση της σιωνιστικής επιθετικότητας εναντίον του λαού μας παντού και επέκταση της επίθεσης στην παλαιστινιακή διαπραγματευτική αντιπροσωπεία που βρισκόταν στη Ντόχα του Κατάρ στις 9 Σεπτεμβρίου», είπε.

«Ούτε η δολοφονία των γιων μας ούτε ο μαρτυρικός θάνατος των ηγετών μας θα μας εκφοβίσουν», τόνισε.

Νωρίτερα, πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είχε αναφέρει στο AFP ότι ο Αζάμ Χαλίλ αλ-Χάγια, γιος του ηγετικού στελέχους της Χαμάς, τραυματίστηκε σε μια από τις ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας. Υγειονομικοί ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι σε δύο επιθέσεις σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον δέκα.

Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν κοντά στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ. Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας στη Γάζα διευκρίνισε πως ο άνδρας που σκοτώθηκε κοντά στη Χαν Γιούνις ήταν στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς

Πηγή: skai.gr

