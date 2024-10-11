Είναι τα χρώματα μόνο για τους τολμηρούς;

Είτε πρόκειται για μόδα ή τις νέες τάσεις στη διακόσμηση εσωτερικού χώρου είτε απλώς για αντικείμενα καθημερινής χρήσης - ο κόσμος στρέφεται και πάλι στο χρώμα: «Τα έντονα χρώματα επιστρέφουν», λέει η ειδικός για τις νέες τάσεις Γκαμπριέλα Κάιζερ. Η ίδια βλέπει πίσω από πίσω τη στροφή στα έντονα χρώματα μια αίσθηση αισιοδοξίας, η οποία είχε ξεθωριάσει λόγω των διαρκών κρίσεων.



Ειδικά μετά τα τελευταία χρόνια και την εδραίωση της μονοχρωμίας μέσω των κοινωνικών δικτύων, η Κάιζερ εκτιμά ότι πολλοί επιθυμούν και πάλι την πολυμορφία και την έκφραση που μπορεί να πετύχει κανείς μέσα από το χρώμα. «Αυτή τη στιγμή, το κόκκινο, σε μία καρέκλα ή πολυθρόνα, για παράδειγμα, εμφανίζεται όλο και περισσότερο στις εμπορικές εκθέσεις», λέει η Κάιζερ. Το κόκκινο συμβολίζει την ενέργεια και τον δυναμισμό. Επίσης λέει ξεκάθαρα "Εδώ είμαι, δείτε με".

Γιατί χρειάζεται όμως θάρρος για να βάλει κανείς χρώμα;Ο ψυχολόγος χρωμάτων Άξελ Μπέτερ συμβουλεύει να χρησιμοποιεί κανείς χρώμα συνειδητά - είτε μέσω μίας μικρής πινελιάς σε μία τσάντα ή σε ένα πολύχρωμο σημειωματάριο. «Φαίνεται κανείς πιο ανοιχτός έτσι», εξηγεί. Το χρώμα μπορεί όχι μόνο να ανεβάσει τη διάθεσή μας, αλλά και να σηματοδοτήσει ότι είμαστε έτοιμοι να ξεχωρίσουμε από το πλήθος και να αναδείξουμε την προσωπικότητά μας. Ο ψυχολόγος συνιστά μάλιστα περισσότερο «θάρρος στη χρήση του χρώματος». Σύμφωνα με εκείνον, τα χρώματα εκφράζουν όρεξη για ζωή, διαφορετικότητα και πολυφωνία.Και γιατί κάποιοι δεν θέλουν με τίποτα να βάλουν χρώμα;Όπως επισημαίνει και ο Μπέτερ, δεν μπορεί ποτέ να υπάρχει μόνο μία τάση - «εκτός ίσως από τις δικτατορίες». Και έτσι υπάρχουν και εκείνοι που προτιμούν να κυκλοφορούν... μονόχρωμοι: «Ειδικά σε περιόδους κρίσης, ο φόβος μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στο να θέλουν να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες επιρροές στον περίγυρό τους» - ίσως γιατί πιστεύουν ότι, μειώνοντας τα χρώματα, ο κόσμος γίνεται ευκολότερα διαχειρίσιμος. Σύμφωνα με τον Μπέτερ, ύπαρχουν όμως και εκείνοι που δεν χρησιμοποιούν χρώματα από φόβο - ώστε να μην πάρουν κάποια λάθος απόφαση.Πότε… έχασαν το χρώμα τους τα αυτοκίνητα στη Γερμανία;Τα ρούχα και τα αξεσουάρ μπορεί κανείς εύκολα να τα αλλάξει - η μόδα έρχεται και φεύγει και αυτά αντικαθίστανται σχεδόν σε κάθε νέα τάση.Τα αυτοκίνητα όμως είναι μια άλλη ιστορία. Και, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το χρώμα τους, το μέλλον τους φαίνεται μάλλον... μουντό και άχρωμο.Αυτό προκύπτει από στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Αρχής Μηχανοκίνητων Μεταφορών. Μέχρι τον περασμένο Ιούλιο, περίπου το 33% των νέων αυτοκινήτων που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας φέτος ήταν ασημί.Δεύτερα έρχονται τα μαύρα αυτοκίνητα, με ποσοστό 20%. Το πρώτο πιο "έντονο" χρώμα, το μπλε, εμφανίζεται αρκετά αργότερα στη λίστα, με ποσοστό μόλις 8,7% - το κόκκινο 5% και το πράσινο μόλις 3%. «Τα αυτοκίνητα έχουν χάσει το χρώμα τους σε παγκόσμιο επίπεδο ήδη από τη δεκαετία του 2000», λέει ο Μπέτερ. «Κάποτε τα πράγματα ήταν αλλιώς και αυτό μπορεί κανείς να το δει ξεκάθαρα στα κλασικά αυτοκίνητα και τα old timer».Ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα των Γερμανών;Το μπλε! Είναι κάτι που οι έρευνες το επιβεβαιώνουν διαρκώς, λέει ο ψυχολόγος, για να προσθέσει ότι αυτό δεν ισχύει μόνο από τότε που πολλά δεξιά κόμματα υιοθέτησαν τις διάφορες αποχρώσεις του μπλε. Εξάλλου, το μπλε συμβολίζει συνήθως κάτι θετικό. «Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι Γερμανοί αγοράζουν τα πάντα σε μπλε χρώμα ή ότι βάφουν τους τοίχους στα σπίτια τους μπλε».Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

