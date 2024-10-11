Βραζιλία: 6 άτομα με HIV μετά από μεταμόσχευση μολυσμένων οργάνων

Έξι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση βρέθηκαν θετικοί στον ιό HIV, αφού έλαβαν μολυσμένα όργανα από μια υπηρεσία δωρεάς οργάνων του Ρίο ντε Τζανέιρο, ανακοίνωσε απόψε η Πολιτεία.

Η Γραμματεία Υγείας του Ρίο ανέφερε ότι το εργαστήριο που είχε την ευθύνη να ελέγχει τα προς μεταμόσχευση όργανα έκλεισε προσωρινά. Τα όργανα δύο δωρητών μεταμοσχεύθηκαν συνολικά σε έξι ανθρώπους που ήταν στη λίστα αναμονής.

Οι αρχές εξετάζουν και άλλους μεταμοσχευμένους ασθενείς για να διαπιστώσουν εάν τα όργανα που έλαβαν είχαν μολυνθεί. Ελέγχονται επίσης όλα τα αποθηκευμένα όργανα δωρητών, από τον Δεκέμβριο του 2023 –όταν ανατέθηκαν οι εξετάσεις στο συγκεκριμένο εργαστήριο– μέχρι και σήμερα.

«Δεν υπάρχει προηγούμενο», ανέφερε η Γραμματεία στην ανακοίνωσή της.

Η αστυνομία ερευνά ποιος ευθύνεται για τις δύο λανθασμένες εξετάσεις.

Οι αρχές διαπίστωσαν τι συνέβαινε όταν ένας ασθενής που είχε λάβει καρδιά παραπονέθηκε για προβλήματα υγείας και βρέθηκε θετικός στον ιό HIV. Θετικοί βρέθηκαν στη συνέχεια άλλοι δύο ασθενείς, που είχαν λάβει από ένα νεφρό ο καθένας.

Οι γιατροί εξέφρασαν ανησυχίες ότι αυτό το σοβαρό λάθος μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στις υπηρεσίες μεταμόσχευσης οργάνων και να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των δωρητών.

Η υπηρεσία μεταμοσχεύσεων του Ρίο ντε Τζανέιρο λειτουργεί από το 2006 και έχει βρει όργανα σε περισσότερους από 16.000 ανθρώπους μέχρι σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

