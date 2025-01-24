Της Αθηνάς Παπακώστα

Δυναμική η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην παγκόσμια σκηνή από το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγόρησε τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες πως παρατείνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και απείλησε άπαντες με την επιβολή εξουθενωτικών δασμών.

«Πρέπει να μειώσετε τιμές» είπε ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απευθυνόμενος στη Σαουδική Αραβία και τα υπόλοιπα μέλη του OΠΕΚ. Δεν έκρυψε μάλιστα ούτε την έκπληξη αλλά και ούτε την απογοήτευσή του που κάτι τέτοιο δεν έχει ήδη συμβεί και η Ρωσία μπορεί να παραμένει σε θέση να εκμεταλλεύεται την αυξημένη τιμή πετρελαίου και να χρηματοδοτεί την πολεμική της μηχανή στην Ουκρανία. «Έχουν χαθεί εκατομμύρια ζωές» σημείωσε επιμένοντας στη μείωση του κόστους του πετρελαίου.

Απευθυνόμενος για πρώτη φορά από την ορκωμοσία του στο παγκόσμιο κοινό μέσω βίντεο ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με την επιβολή δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες τονίζοντας πως «εάν δε επιθυμείτε να κατασκευάζετε τα προϊόντα σας στην Αμερική – γεγονός το οποίο είναι δικαίωμά σας – τότε, πολύ απλώς, θα πρέπει να καταβάλλετε δασμούς».

Την ίδια στιγμή, κάλεσε την ανεξάρτητη από τον ίδιο FED να ρίξει τα επιτόκια άμεσα με σκοπό, όπως εξήγησε, να ενισχύσει την αμερικανική αλλά και την παγκόσμια οικονομία, ενώ μιλώντας για την Κίνα δεν έκρυψε ότι η μεταξύ τους εμπορική σχέση είναι «άδικη» και, επιδιώκοντας ίσους όρους ανταγωνισμού, δεν απέκλεισε την επιβολή νέων, περισσότερων εξουθενωτικών δασμών στο Πεκίνο.

Αντίστοιχα όμως αντιμέτωπη με νέους δασμούς θα βρεθεί και η Ευρώπη, την οποία - όπως τόνισε - μπορεί να αγαπά, αλλά «μας συμπεριφέρεται πολύ, πολύ άδικα, πολύ άσχημα». Όπως είπε, οι Ευρωπαίοι «κάνουν πολύ δύσκολο το να φέρνουμε προϊόντα στην Ευρώπη, αλλά περιμένουν ότι θα πωλούν τα δικά τους προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Για τον Τραμπ η πολιτική της επιβολής δασμών θα αποφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες «εκατοντάδες δισεκατομμύρια, ακόμη και τρισεκατομμύρια δολάρια», με στόχο, «να ενισχύσουμε την οικονομία μας και να αποπληρώσουμε το χρέος μας».

Ωστόσο, εντός της αίθουσας όσοι παρακολουθούσαν τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να απευθύνεται μέσω βίντεο στην παγκόσμια κοινότητα αντέδρασαν και επέμειναν πως η συνταγή αυτή δεν θα κάνει τίποτε λιγότερο πέρα από το να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό. Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την “άφιξη” περισσότερων επιχειρήσεων σε αμερικανικό έδαφος.

Ενστάσεις καταγράφονται και για τις απαιτήσεις του περί μείωσης των επιτοκίων, αφού κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, εκτός από τη FED θα πρέπει αυτά να μειωθούν «σε ολόκληρο τον κόσμο».

Συγχρόνως ο Ντόναλντ Τραμπ ανέδειξε και την οικονομική του ατζέντα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζοντας το σχέδιο του για τη φορολογία «επανάστασης της κοινής λογικής», ενώ δεν ξέχασε να επαναλάβει την έκκλησή του προς τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν δραματικά τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ τους, ώστε να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες – γεγονός το οποίο, όπως είπε, θα έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και χρόνια.

