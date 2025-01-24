Melania Trump: Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι το καπέλο, αλλά οι «λαγοί» που κρύβει…

Τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025, όλοι ασχολήθηκαν και ανέλυσαν τις ενδυματολογικές επιλογές της Μελάνια Τραμπ για την τελετή ορκωμοσίας του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, αυτή η επιλογή επισκιάστηκε -τουλάχιστον όσον αφορά στην αρχική της σημασία- από την άφιξη ενός δελτίου Τύπου από το Παρίσι.

Στο μήνυμα, που στάλθηκε σε δημοσιογράφους μόδας σε όλο τον κόσμο, μία από τις εταιρείες του σημαντικότερου ομίλου πολυτελείας στον κόσμο, η LVMH, ανακοίνωσε ότι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε ένα μαύρο παλτό της για την επίσκεψή της στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον. Και το μήνυμα ήρθε την ίδια στιγμή που οι τηλεθεατές μπορούσαν να δουν, ζωντανά, ότι μεταξύ των διευθύνοντων συμβούλων που προσκλήθηκαν στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ήταν και η οικογένεια Arnault, οι ιδιοκτήτες της LVMH.

Melania Trump at Arlington National Cemetery this morning 🖤 pic.twitter.com/G2OM5z0E8c — Keeping Up With The Trumps (@KUWTTRUMPS) January 19, 2025

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η εταιρεία έστειλε δελτίο Τύπου σχετικά με την ενδυματολογική εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ, αλλά ήταν η πρώτη φορά σε ένα θεσμικό γεγονός με παγκόσμιες προεκτάσεις… Στην τελετή ορκωμοσίας, η σύζυγος του 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών δεν επέλεξε ρούχο από τη γαλλική μάρκα, αλλά από τη σχετικά άγνωστη αμερικανική εταιρεία Adam Lippes. Αυτή δεν ήταν μια νέα επιλογή- κατά την προηγούμενη ορκωμοσία, η Μελάνια είχε επιλέξει να τιμήσει τον διάσημο οίκο Ralph Lauren. Αυτό που προκάλεσε έκπληξη ήταν ότι οι εκπρόσωποι μιας γαλλικής μάρκας πολυτελείας, που φημίζεται για την πολιτιστική και σχεδιαστική της υπεροχή, εξέφρασαν ανοιχτά την υποστήριξή τους στον Τραμπ.

Κατά την προηγούμενη θητεία του Τραμπ, αν η Μελάνια φορούσε ευρωπαϊκές μάρκες πολυτελείας, από τον Saint Laurent έως τη Bottega Veneta, αυτό γινόταν με την ιδιωτική της ιδιότητα, όπως κάθε άλλος καταναλωτής. Η βιομηχανία της μόδας, η οποία θεωρείται εδώ και καιρό προοδευτική, φιλελεύθερη και ένθερμη υποστηρίκτρια των LGBTQ+ δικαιωμάτων, είχε υπονοήσει σιωπηλά ότι ενώ η Μελάνια μπορούσε να αγοράσει πολυτελή αγαθά με τα χρήματά της, δεν μπορούσε να αγοράσει τις αξίες που αντιπροσώπευαν.

Το καπέλο, ένα καπέλο σε στιλ boater, που φιλοτεχνήθηκε από τον ανεξάρτητο σχεδιαστή Eric Javits, ξεχώρισε επειδή κάλυπτε τα μάτια της Μελάνια Τραμπ. Η τελευταία φορά που μια πρώτη κυρία φόρεσε καπέλο σε μια τέτοια τελετή ήταν το 1993, όταν το έκανε η Χίλαρι Κλίντον, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που η σύζυγος ενός προέδρου επιχείρησε να κρύψει το πρόσωπό της.

Για την τελετή της ορκωμοσίας, η κυρία Τραμπ φόρεσε ένα αυστηρό navy blue παλτό του Adam Lippes, ο οποίος σχεδίασε και το λευκό φόρεμα με τους μαύρους φιόγκους που φόρεσε στον χορό της ορκωμοσίας. Αναλυτές σημείωσαν ότι το σύνολο θύμιζε εκείνο που φορούσε κατά την επίσημη επίσκεψή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, επί των ημερών της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Οι ομοιότητες ήταν εμφανείς, με την κύρια διαφορά να είναι η αντιστροφή των χρωμάτων: εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν οι ανοιχτές αποχρώσεις, τώρα στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σκούροι τόνοι.

In quite literally topping off the look with the unconventional choice of a hat (certainly for Americans), she evoked her 2019 meeting with Queen Elizabeth II (pictured), when she wore a very similar style. pic.twitter.com/uYOE3P4wYU — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) January 20, 2025

Οι... λαγοί που κρύβουν οι εμφανίσεις της

Πέρα από τις… «δημιουργικές ερμηνείες» της επιλογής μόδας της Μελάνια Τραμπ, το αδιαμφισβήτητο γεγονός παραμένει ότι η Πρώτη Κυρία αξιοποίησε την ισχυρή εικόνα της για να υποστηρίξει δύο ανεξάρτητες αμερικανικές επιχειρήσεις, που διοικούνται και οι δύο από λευκούς, ξανθούς άνδρες - τον Javits στο Μαϊάμι και τον Lippes στη Νέα Υόρκη. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ υπήρξε αξιοσημείωτα εχθρικός απέναντι στο διεθνές εμπόριο, απειλώντας με δασμούς και υποσχόμενος να επαναφέρει τις ΗΠΑ στο υποτιθέμενο βιομηχανικό τους μεγαλείο, ανεξάρτητα από την ξένη επιρροή.

Ο Bernard Arnault

Στην τελετή ορκωμοσίας, ο Bernard Arnault, μαζί με τη σύζυγό του Helene και δύο από τα παιδιά του, τη Delphine και τον Alexandre, κάθισε δίπλα σε μεγιστάνες της τεχνολογίας όπως ο Elon Musk, ο Mark Zuckerberg, ο Jeff Bezos και ο Sundar Pichai. Σε μια εμφανή απουσία του Γάλλου προέδρου, ο Arnault ανέλαβε τον ανεπίσημο ρόλο του εκπροσώπου της Γαλλίας.

Cérémonie d'investiture de Donald Trump: la France est magnifiquement représentée avec l'un de nos plus grands chefs d'entreprise, Bernard Arnault, accompagné de sa famille, aux côtés de Giorgia Meloni et Javier Milei. pic.twitter.com/oRnYP19ttQ — Jean Louis (@JL7508) January 20, 2025

Η πρώτη φορά που ο Arnault εθεάθη δημοσίως με τον Τραμπ ήταν το 2019, τη χρονιά που η LVMH άνοιξε το πρώτο της εργοστάσιο Louis Vuitton στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τη μάρκα πολυτελείας, η οποία είναι η πιο εμπορική στον όμιλο. Η εγκατάσταση αυτή, που βρίσκεται κοντά στο Alvarado του Τέξας και ονομάζεται «Louis Vuitton Rochambeau Ranch», εκτείνεται σε πάνω από 9.200 τετραγωνικά μέτρα. Στα εγκαίνιά του είχε πάει και ο Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει: «Η Γαλλία παραμένει όχι μόνο ο παλαιότερος σύμμαχός μας, αλλά και ένας από τους πιο έμπιστους και αγαπητούς μας».

Η LVMH παρουσίασε -αρχικά- την απόφασή της να ανοίξει ένα εργοστάσιο στις ΗΠΑ λόγω της αυξημένης ζήτησης από τους Αμερικανούς πελάτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 25% των συνολικών πωλήσεων της Louis Vuitton. Ωστόσο, από τις αρχές του 2020, έγινε εμφανές ότι ο Γάλλος επιχειρηματίας υπήρξε διορατικός και είχε προβλέψει τις απειλές Τραμπ για δασμούς. Λίγο πριν από την πανδημία και την ήττα του Τραμπ από τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς έως και 100% στα γαλλικά προϊόντα πολυτελείας, συμπεριλαμβανομένων των τσαντών.

Ο Arnault, ο τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις μέσω του οικογενειακού του γραφείου, Aglaé Ventures, σε εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Lamini, μια νεοσύστατη επιχείρηση με έδρα την Καλιφόρνια που επικεντρώνεται σε επιχειρηματικές εφαρμογές, η Proxima, μια εταιρεία ψηφιακού μάρκετινγκ με Τεχνητή Νοημοσύνη με έδρα τη Νέα Υόρκη, και η Borderless, μια πλατφόρμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με έδρα το Τορόντο. Η κίνηση αυτή είναι αξιοσημείωτη αν αναλογιστεί κανείς ότι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του στον τομέα της πολυτέλειας, ο François-Henri Pinault, ιδιοκτήτης της Kering (του δεύτερου μεγαλύτερου ομίλου πολυτελών ειδών), έχει μπει δυναμικά στον τομέα της ψυχαγωγίας. Πέρυσι, ο Pinault αγόρασε το πανίσχυρο πρακτορείο υποκριτικής CAA και τώρα στοχεύει στο να κυριαρχήσει στο κόκκινο χαλί... Αλλά ούτε ο ίδιος ούτε η σύζυγός του, Σάλμα Χάγιεκ, ήταν παρόντες στην τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ.

Ο Francois-Henri Pinault

Προς το παρόν, η Μελάνια Τραμπ θα συνεχίσει να πληρώνει τα Gucci, Bottega Veneta και Schiaparelli - μάρκες που ανήκουν στον Pinault - από τη δική της τσέπη και χωρίς ο οίκος μόδας να σπεύσει να ανακοινώσει την είδηση. Μάλιστα, ένα άλλο παλτό που φόρεσε η Μελάνια στο δείπνο υπό το φως των κεριών κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την ορκωμοσία ήταν του Saint Laurent, μάρκας της Kering. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη LVMH, η Kering επέλεξε να μην εκδώσει δελτίο Τύπου σχετικά με την επιλογή της...

Πηγή: skai.gr

