Οι υπηρεσίες Πληροφοριών της Νότιας Κορέας δήλωσαν σήμερα ότι αναλύουν ένα σπάνιο βίντεο που δείχνει την αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν να συνοδεύεται από δύο παιδιά που θα μπορούσαν να είναι δικά της.

Στο βίντεο των βορειοκορεατικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, η Κιμ Γιο Τζονγκ, μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της χώρας, εμφανίζεται να συνοδεύεται από δύο παιδιά, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, ενώ πήγαινε να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις για το Νέο Έτος στη Βόρεια Κορέα. Φαίνεται μάλιστα να κρατά από το χέρι το μικρό αγόρι.

For the first time, Kim Yo Jong appeared with her two children at an event



At the recent New Year's concert, she accompanied her daughter and son. It's rumoured her oldest to be 9, and her youngest 6. They are the niece and nephew of #KimJongUn, the grandchildren of #KimJongIl pic.twitter.com/K0w0Q1pg4O — North Korean Archives and Library (NKAAL) (@NorthNKAAL) January 1, 2025

Το απομονωμένο καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ δεν έχει μεταδώσει ποτέ πληροφορίες για την οικογενειακή κατάσταση της Κιμ Γιο Τζονγκ. Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες Πληροφοριών δήλωσαν ότι προσπαθούν να διασταυρώσουν εάν τα παιδιά στο βίντεο είναι δικά της. Είπαν ότι στο παρελθόν είχαν βρει στοιχεία ότι η Κιμ Γιο Τζονγκ είχε αποκτήσει παιδιά και ότι τα δύο που εμφανίζονται στο βίντεο είναι σε ηλικία που συμβαδίζει με τις πληροφορίες αυτές.

Το νοτιοκορεατικό υπουργείο Ενοποίησης δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είναι «ασυνήθιστο» να βλέπει κανείς την αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη με παιδιά.

Άλλες εικόνες που μεταδόθηκαν από τα επίσημα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην ίδια εκδήλωση με την έφηβη κόρη του, γνωστή ως Τζου-ε.

❗️🇰🇵 - Pyongyang celebrated the New Year with traditional flair, featuring performances at May Day Stadium attended by Kim Jong Un and his daughter.



The festivities included a youth torchlight parade in Kim Il Sung Square and fireworks over the Taedong River.



A midnight… pic.twitter.com/wU1PtZhxSP — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 3, 2025

Το NK News, μια ιστοσελίδα ειδικευμένη στη Βόρεια Κορέα που εδρεύει στη Σεούλ, εκτίμησε ότι οι εικόνες θα μπορούσαν να εντάσσονται σε μια «προπαγάνδα προκειμένου να παρουσιαστεί ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο των ηγετών του καθεστώτος».

«Ταιριάζει επίσης σε μια τάση, από το 2022, να εμφανίζονται οι βασικοί ηγέτες και αυτοί που είναι στον στενό κύκλο του Κιμ Γιονγκ Ουν να συμμετέχουν σε ειδικές εκδηλώσεις ή να κάνουν δωρεές με τη συνοδεία συζύγων και μελών της οικογένειάς τους», σύμφωνα με την ιστοσελίδα.

Η Κιμ Γιο Τζονγκ είναι από τις πιο στενές εκπροσώπους του αδελφού της.

Γεννημένη το 1988 σύμφωνα με την νοτιοκορεατική κυβέρνηση, είναι μαζί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν ένα από τα τρία παιδιά του Κιμ Γιονγκ Ιλ, του πρώην ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τα οποία απέκτησε με την τρίτη του σύντροφο, τη χορεύτρια Κο Γιονγκ Χούι. Σπούδασε στην Ελβετία μαζί με τον αδελφό της και ανέβηκε γρήγορα στην κλίμακα της εξουσίας από τότε που ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ύστερα από τον θάνατο του πατέρα τους το 2011.

Τον Απρίλιο του 2015, η υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Κιμ Γιο Τζονγκ επρόκειτο να γεννήσει τον επόμενο μήνα.

Και το 2018, οι ίδιες υπηρεσίες δήλωσαν ότι η Κιμ Γιο Τζονγκ φαινόταν έγκυος κατά την επίσκεψή της στη Νότια Κορέα τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιονγκτσάνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

