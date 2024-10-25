Να αποφυλακιστούν υπό όρους ο 53χρονος Έρικ και ο 56χρονος Λάιλ Μενέντεζ - τα δύο αδέρφια που καταδικάστηκαν για τη δολοφονία των γονιών τους σε μια υπόθεση που συγκλόνισε την Αμερική πριν από περίπου 30 χρόνια ζητά ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες λέγοντας πως θα πρέπει να τους επιβληθεί μια νέα ποινή από κάποιον δικαστή και να αφεθούν στη συνέχεια ελεύθεροι υπό όρους.

Οι δολοφονίες της Κίττυ και του Χοσέ Μενέντεζ το 1989 στην έπαυλη τους στο Beverly Hills έχουν στοιχειώσει τις ΗΠΑ εδώ και χρόνια και πρόσφατα η ιστορία τους αποτέλεσε έμπνευση ώστε να δημιουργηθεί μια δημοφιλής σειρά του Netflix.

Η υπόθεση επικεντρώθηκε στο κίνητρο των Έρικ και Λάιλ Μενέντεζ όπου δολοφόνησαν εν ψυχρώ τους γονείς τους καθώς εκείνοι έβλεπαν τηλεόραση.

Ο Τζορτζ Γκασκόν, ο ανώτατος εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα νέα στοιχεία που έχουν έρθει στην επιφάνεια για την υπόθεση χρήζουν επανεξέτασης της ποινής τους για ισόβια.

Για να αποφυλακιστούν τελικά τα αδέρφια έστω και υπό όρους ο δρόμος είναι μακρύς σχολιάζει το BBC αφού ο δικαστής θα έχει τον τελευταίο λόγο για το εάν τα αδέρφια πρέπει να καταδικαστούν εκ νέου και μια επιτροπή αποφυλάκισης θα πρέπει να εξετάσει εάν θα πρέπει στη συνέχεια να αποφυλακιστούν.

«Πιστεύω ότι τα αδέρφια υπέστησαν τεράστια δυσλειτουργία στο σπίτι τους και παρενόχληση», είπε ο Τζορτζ Γκασκόν. Πρόσθεσε ότι, ενώ δεν υπάρχει δικαιολογία για τους φόνους, «πιστεύω ότι έχουν πληρώσει το χρέος τους στην κοινωνία».

Κατά τη διάρκεια της δίκης τους τη δεκαετία του 1990, οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν τα αδέρφια πλουσιόπαιδα που σχεδίαζαν μεθοδικά τους φόνους για να αποκτήσουν πρόσβαση στην περιουσία των γονιών τους. Αλλά οι συνήγοροι υπεράσπισής τους υποστήριξαν ότι τα αδέρφια ήταν θύματα πολυετούς συναισθηματικής, σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης και ενήργησαν μόνο για αυτοάμυνα.

Η ανακοίνωση του Τζορτζ Γκασκόν έρχεται καθώς νέα στοιχεία για την υπόθεση έρχονται στην επιφάνεια που ενισχύουν τους ισχυρισμούς πως υπήρχε σεξουαλική κακοποίηση.

Ένα νέο αποδεικτικό στοιχείο ήταν μια επιστολή του Έρικ Μενέντεζ προς ένα άλλο μέλος της οικογένειας που φαίνεται να είναι από το 1988 και περιγράφει λεπτομερώς την υποτιθέμενη κακοποίηση από τον πατέρα του, Χοσέ.

Ο Τζορτζ Γκασκόν είπε ότι το γραφείο του σχεδιάζει να καταθέσει σύσταση εκ νέου ποινής στο δικαστήριο την Παρασκευή. Θα περιέχει λεπτομέρειες και στοιχεία που υποστηρίζουν μια μικρότερη ποινή.

Θα υπάρξει μια ακρόαση, όπου οι αξιωματούχοι ελπίζουν να προγραμματίσουν τις επόμενες 30-45 ημέρες, όπου ένας δικαστής θα εξετάσει και θα ακούσει τα επιχειρήματα για την αποφυλάκιση των δύο αδερφών.

Στις 26 Νοεμβρίου υπάρχει ήδη μια προγραμματισμένη ακρόαση για την υπόθεση όσον αφορά τα νέα στοιχεία που έχουν έρθει στην επιφάνεια.

Πηγή: skai.gr

