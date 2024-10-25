Σε τέσσερις προσαγωγές στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατία προχώρησαν οι αρχές του Βελγίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Het Nieuwsblad.

Για τους τρεις από αυτούς, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Πρόκειται για νέους περί τα 20, οι οποίοι φέρονται να ριζοσπαστικοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με βελγικά ΜΜΕ δεν είχαν καταρτίσει συγκεκριμένα σχέδια επίθεσης, ωστόσο όπως εξήγησε η εισαγγελία, εκτίμησε ότι έπρεπε να υπάρξει επέμβαση, καθώς «σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις δεν παίρνουμε κανένα ρίσκο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

