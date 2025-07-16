Λογαριασμός
Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Νιου Τζέρσεϊ και Νέα Υόρκη - Δύο νεκροί από πλημμύρες (Βίντεο)

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα σε αεροδρόμια, αυτοκινητοδρόμους και στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Νιου Τζέρσεϊ

Δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο Νιου Τζέρσεϊ εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν το προηγούμενο 24ωρο αυτήν την αμερικανική πολιτεία και τη γειτονική μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα σε αεροδρόμια, αυτοκινητοδρόμους και στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, ο κυβέρνητης Φιλ Μέρφι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και είπε πως δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους, που παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο στην πόλη Πλέινφιλντ. Σύμφωνα με τον Μέρφι, σε ορισμένες περιοχές έπεσαν πάνω από 150 χιλιοστά βροχής σε διάστημα δυόμισι ωρών. Ο κυβερνήτης απέδωσε στην κλιματική αλλαγή την αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων. «Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα», δήλωσε.

Περισσότερα από 50 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν σε διάστημα μιας ώρας στο Σέντραλ Παρκ του Μανχάταν, ποσότητα που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον δήμαρχο Έρικ Άνταμς.

Βίντεο έδειχναν πλημμυρισμένους αρκετούς σταθμούς του μετρό το βράδυ προχθές Δευτέρα. Ο Ρόχιτ Αγκαρουάλα, επικεφαλής της υπηρεσίας περιβαλλοντικής προστασίας της Νέας Υόρκης, εξήγησε πως το απαρχαιωμένο αποχετευτικό σύστημα της αμερικανικής μεγαλούπολης μπορεί να διαχειριστεί περίπου 44 χιλιοστά βροχής ανά ώρα, όταν ο όγκος νερού ήταν σχεδόν τριπλάσιος στην κορύφωση της καταιγίδας.

«Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τέτοια ποσότητα βροχής», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Στην κομητεία Γουέστσεστερ, σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν πολλούς ανθρώπους μέσα από τα οχήματά τους σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Πηγή: skai.gr

