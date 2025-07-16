Δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο Νιου Τζέρσεϊ εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν το προηγούμενο 24ωρο αυτήν την αμερικανική πολιτεία και τη γειτονική μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα σε αεροδρόμια, αυτοκινητοδρόμους και στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

🚨Absolutely unreal scenes coming out of New York & New Jersey from the flash flooding. This isn't a movie.



Subways becoming waterfalls and cars floating down highways in New York & New Jersey.



The power of these flashfloods is diabolical.



[Other areas with historic flash… pic.twitter.com/gLNFHcAYQJ — Ted (@TedRomig) July 15, 2025

Στο Νιου Τζέρσεϊ, ο κυβέρνητης Φιλ Μέρφι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και είπε πως δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους, που παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο στην πόλη Πλέινφιλντ. Σύμφωνα με τον Μέρφι, σε ορισμένες περιοχές έπεσαν πάνω από 150 χιλιοστά βροχής σε διάστημα δυόμισι ωρών. Ο κυβερνήτης απέδωσε στην κλιματική αλλαγή την αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων. «Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα», δήλωσε.

BREAKING: Massive flooding right now in Plainfield, NJ.



Why are we having so many floods in America? Maybe it’s time we start taking climate change seriously!



Stay safe New Jersey! pic.twitter.com/yQJVatRsEw — Ed Krassenstein (@EdKrassen) July 15, 2025

🚨🇺🇸 New Jersey right now.



How many “Once in a Thousand Years Flood” does America have to suffer In a week to realise something might not be right?



And no it’s not Climate Change. pic.twitter.com/Ygg5FU4szP — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) July 15, 2025

Family friend sent me this video of a significant flash flood in Somerville, New Jersey. #NJwx pic.twitter.com/t5vFhw6aUr — Collin Gross (@CollinGrossWx) July 15, 2025

Περισσότερα από 50 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν σε διάστημα μιας ώρας στο Σέντραλ Παρκ του Μανχάταν, ποσότητα που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον δήμαρχο Έρικ Άνταμς.

Βίντεο έδειχναν πλημμυρισμένους αρκετούς σταθμούς του μετρό το βράδυ προχθές Δευτέρα. Ο Ρόχιτ Αγκαρουάλα, επικεφαλής της υπηρεσίας περιβαλλοντικής προστασίας της Νέας Υόρκης, εξήγησε πως το απαρχαιωμένο αποχετευτικό σύστημα της αμερικανικής μεγαλούπολης μπορεί να διαχειριστεί περίπου 44 χιλιοστά βροχής ανά ώρα, όταν ο όγκος νερού ήταν σχεδόν τριπλάσιος στην κορύφωση της καταιγίδας.

«Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τέτοια ποσότητα βροχής», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Intense flooding and heavy rain swept across parts of the Northeast on Monday, prompting New Jersey Gov. Phil Murphy to declare a state of emergency and causing suspensions on New York City’s subways.



Read more: https://t.co/Zegwn82K1h pic.twitter.com/pKV5M5vx1W — The Washington Post (@washingtonpost) July 15, 2025

Heavy rain caused flash flooding in parts of New York and New Jersey. Here's how water gushed into a New York subway station and a train carriage: pic.twitter.com/UHD5ObHArW — DW News (@dwnews) July 15, 2025

Στην κομητεία Γουέστσεστερ, σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν πολλούς ανθρώπους μέσα από τα οχήματά τους σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Our crews were on the scene in Scotch Plains, New Jersey, where they witnessed a dramatic water rescue unfold.



A flash flood warning is still in effect as downpours soak parts of Tri-State Area. https://t.co/GPdoGdfJTU pic.twitter.com/qM83uP8t9H — CBS New York (@CBSNewYork) July 15, 2025

Floodwaters swamped a car dealership lot and left people stranded in New Jersey as intense storms triggered flash flooding and led to a state of emergency. pic.twitter.com/E3BsaGi8RM — AccuWeather (@accuweather) July 15, 2025

Terrible flooding due to extreme rainfall in Plainfield, New Jersey, USA 🇺🇸 pic.twitter.com/XFEC3I9sun — Disaster News (@Top_Disaster) July 15, 2025

Πηγή: skai.gr

