Πυρκαγιά εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα στο Λος Άντζελες - Εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων

Πυρκαγιά που εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα προκάλεσε εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων στους λόφους που επιβλέπουν το Λος Άντζελες, καθώς οι σφοδροί άνεμοι χειροτερεύουν τα πράγματα, εγείρουν «θανάσιμο κίνδυνο», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες αργά το πρωί στο προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, δίπλα στα βουνά Σάντα Μόνικα, βορειοδυτικά της πελώριας μεγαλούπολης.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ορισμένα σπίτια ήδη απανθρακώθηκαν στην εξαιρετικά ακριβή περιοχή αυτή, που είναι γεμάτη εξοχικά αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα, κάποια σε απόκρημνα φαράγγια.

CNN airs footage from one of their teams driving down PCH pic.twitter.com/76Vu7JcuNM — Acyn (@Acyn) January 8, 2025

Μετά το μεσημέρι, η πυρκαγιά είχε ήδη εξαπλωθεί σε πάνω από 3.000 στρέμματα προ των πυλών του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το τοπικό πυροσβεστικό σώμα. Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες που καταβρόχθιζαν σπίτι.

«Το έβλεπα στην τηλεόραση, ποτέ δεν θα πίστευα πως ο άνεμος θα μπορούσε να έχει τέτοια επίπτωση στη φωτιά», είπε κάτοικος, ο Γκάρι, στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KTLA. Ο ίδιος αφηγήθηκε χαρακτηριστικά πως είδε σπίθες να καλύπτουν απόσταση ακόμη και «100 μέτρων» στον αέρα.

«Έβλεπα καπνό μακριά, κι ήμουν σίγουρος πως (η φωτιά) δεν θα έφθανε στον λόφο (...). Πέντε λεπτά αργότερα, κατέβαινε τον λόφο. Όλος ο κόσμος πανικοβλήθηκε και γύρισε σπίτι του για να πάρει ό,τι μπορεί και να απομακρυνθεί εσπευσμένα», πρόσθεσε.

Πολλοί κάτοικοι έτρεξαν να φύγουν, παίρνοντας μαζί μόνο όσα υπάρχοντά τους πρόλαβαν και ζώα συντροφιάς. Ακολούθησαν μεγάλα μποτιλιαρίσματα και ορισμένοι παράτησαν τα οχήματά τους, έφυγαν πεζή, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τοπικά ΜΜΕ.

Η φωτιά προκάλεσε πελώριο νέφος καπνού, ορατό απ’ όλη τη μεγαλούπολη. Η γειτονική πόλη Μάλιμπου, που είχε υποστεί ήδη μεγάλη πυρκαγιά τον Δεκέμβριο, αποφάσισε να κλείσει τα σχολεία. «Απομακρυνθείτε εσπευσμένα από την περιοχή Παλισέιντς τώρα», διέταξε ο δήμος του Λος Άντζελες μέσω X.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε καθώς το Λος Άντζελες δέρνουν εξαιρετικά σφοδροί ριπαίοι άνεμοι. Πρόκειται για τους θερμούς ανέμους της Σάντα Άνα, συνηθισμένους τον καλιφορνέζικο χειμώνα, που φθάνουν ως και τα 160 χιλιόμετρα ανά ώρα, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Πέρα από το ότι εξαπλώνουν τις φλόγες με φοβερή ταχύτητα, θα περιπλέξουν τα πράγματα για τους πυροσβέστες, που πιθανόν θα στερηθούν τα εναέρια μέσα τις προσεχείς ώρες.

«Προσοχή! Καταστροφική ανεμοθύελλα που εγείρει θανάσιμο κίνδυνο αναμένεται από την Τρίτη μετά το μεσημέρι ως την Τετάρτη το πρωί σε μεγάλο μέρος της περιοχής» του Λος Άντζελες, προειδοποίησε η NWS μέσω X.

«Θα είναι πολύ δύσκολη νύχτα», καθώς οι άνεμοι θα έφθαναν στην κορύφωση αφού έδυε ο ήλιος, προειδοποίησε ο Ντάνιελ Σουέιν, ειδικός του πανεπιστημίου UCLA για τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι άνεμοι που θα πνεύσουν στην περιοχή πιθανόν θα είναι «οι πιο ισχυροί από το 2011», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι «πολύ πιο υψηλός» από ό,τι συνήθως την εποχή, συμπλήρωσε.

Fire meets the ocean in Malibu. pic.twitter.com/pbk8TdoeiD — Samantha Cortese (@SamanthaCortese) January 8, 2025

Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή. Πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους στην παραθαλάσσια γειτονιά που βρίσκεται ανάμεσα στη Σάντα Μόνικα και το Μαλιμπού, οι οποίες έχουν επίσης εκδώσει εντολές εκκένωσης.

Σύμφωνα με το CNN, η πυρκαγιά στο Παλισέιντς καίει περίπου πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου κάθε λεπτό, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι εξαπλώνουν την πυρκαγιά που έχει κάψει περισσότερα από 2.900 στρέμματα. Το Λος Άντζελες έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, καθώς οι άνεμοι που μοιάζουν με «ανεμοστρόβιλο» περιπλέκουν τη μάχη των πυροσβεστών.

Μια άλλη, ξεχωριστή πυρκαγιά στην κομητεία του Λος Άντζελες διπλασίασε το μέγεθός της στα 400 στρέμματα. Η πυρκαγιά Eaton στην Altadena έχει επίσης προκαλέσει εκκενώσεις. Περισσότεροι από 96.000 άνθρωποι είναι χωρίς ρεύμα στην κομητεία.

A friend who lives in Pacific Palisades sent me these horrific videos of the fire.



He just evacuated and said traffic was so bad people abandoned their cars. pic.twitter.com/mbOjz8QAf9 — Jon Michael Raasch (@JMRaasch) January 7, 2025

Καθώς, έπειτα από δυο χρόνια με περισσότερες βροχές, που αναζωογόνησαν τη βλάστηση, η νότια Καλιφόρνια έζησε «την πιο άνυδρη έναρξη του χειμώνα που έχει καταγραφεί ποτέ», με άλλα λόγια η βλάστηση έχει πλέον μετατραπεί σε καύσιμη ύλη.

Επιστήμονες προειδοποιούν συχνά πως η κλιματική αλλαγή θα χειροτερέψει τη συχνότητα μετεωρολογικών φαινομένων που χαρακτηρίζονται ακραία.

Πολλοί πυροσβέστες αναπτύχθηκαν και αγωνίζονται «επιθετικά» για να περιορίσουν την πυρκαγιά, διαβεβαίωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες, η Κάρεν Μπας. Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παίρνουν υπόψη τις προειδοποιήσεις των αρχών και να «ακολουθούν τις οδηγίες» της πυροσβεστικής, πρόσθεσε η Δημοκρατική πολιτικός.

Οι άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στην επίσκεψη του προέδρου Τζο Μπάιντεν χθες στην Καλιφόρνια για να ανακοινωθεί η δημιουργία δυο νέων «εθνικών μνημείων», αχανών προστατευόμενων περιοχών στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Πηγή: skai.gr

