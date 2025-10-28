Έκπληξη προκάλεσε η δήλωση του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος αποκάλυψε πως η ψηφιακή υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης της χώρας, Ντιέλα, η πρώτη υπουργός ρομπότ, είναι «έγκυος με 83 παιδιά».

Η αναφορά έγινε με χιουμοριστικό τρόπο, καθώς ο Ράμα παρουσίαζε την επόμενη φάση του κυβερνητικού προγράμματος για την ενσωμάτωση της AI στη δημόσια διοίκηση.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας κάθε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος θα πάρει ένα από τα 83 «παιδιά» της Ντιέλα.Αποστολή τους θα είναι να καταγράφουν τις συνεδριάσεις, να προετοιμάζουν περιλήψεις και να προτείνουν απαντήσεις, με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη διακυβέρνηση.

«Σήμερα αναλάβαμε ένα μεγάλο ρίσκο με τη Ντιέλα και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι "έγκυος" για πρώτη φορά και με 83 "παιδιά"... Κάθε ένα από αυτά θα είναι βοηθός που θα παρακολουθεί τις συνεδριάσεις, θα καταγράφει όλα όσα συμβαίνουν και θα υποβάλλει προτάσεις στους βουλευτές. Αυτά τα "παιδιά" θα έχουν τις γνώσεις της "μητέρας" τους», δήλωσε ο Ράμα.

«Αν πάτε για καφέ και ξεχάσετε να επιστρέψετε στην αίθουσα, το παιδί αυτό θα σας ενημερώσει τι ειπώθηκε και ποιον πρέπει να αντικρούσετε», είπε χαμογελώντας, μιλώντας στο Berlin Global Dialogue.

Albanski premijer Edi Rama izazvao je u subotu pažnju neobičnom izjavom da je njegova vještačkom inteligencijom kreirana ministrica, po imenu Diela, „trudna“ – i to sa „83 djece“. Kako je objasnio, riječ je o 83 digitalna asistenta, po jednog za svakog poslanika vladajuće… pic.twitter.com/iahflF1z50 — Anadolu BHSC (@aa_balkans) October 26, 2025

Η Ντιέλα, που στα αλβανικά σημαίνει «ο ήλιος», δημιουργήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριακής Κοινωνίας της Αλβανίας (AKSHI) και παρουσιάστηκε ως ψηφιακή βοηθός τον Ιανουάριο του 2025. Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση την όρισε επισήμως ως «υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης», καθιστώντας την Αλβανία την πρώτη χώρα παγκοσμίως που εντάσσει σύστημα AI σε κυβερνητικό θώκο.

Η κίνηση αυτή θεωρείται τολμηρή προσπάθεια να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, αλλά παράλληλα εγείρει ερωτήματα για το νομικό και ηθικό πλαίσιο της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στη διακυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.