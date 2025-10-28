Τα λείψανα που επέστρεψε η Χαμάς στο Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας ανήκουν στον Οφίρ Τζαρφατί, του οποίου η σορός ανακτήθηκε από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας τον Δεκέμβριο του 2023, λιγότερο από δύο μήνες μετά την απαγωγή του κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς.

Η οικογένεια του Τζαρφατί ειδοποιήθηκε από στρατιωτικούς εκπροσώπους ότι επιστράφηκαν επιπλέον λείψανα της σορού του.

Το γραφείο του πρωθυπουργού αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι «πρόκειται για σαφή παραβίαση της συμφωνίας» από τη Χαμάς, καθώς είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει τις σορούς των 13 δολοφονημένων αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πραγματοποιήσει αξιολόγηση ασφαλείας με κορυφαίους αξιωματούχους της άμυνας σήμερα το απόγευμα για να «συζητήσει τα βήματα του Ισραήλ σε απάντηση στις παραβιάσεις», προσθέτει ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

