Μια αστυνομική επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών άφησε περίπου 200 τουρίστες παγιδευμένους κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας τη Δευτέρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη φαβέλα Vidigal, μια δημοφιλή περιοχή γνωστή για την πανοραμική θέα της κατά την ανατολή του ηλίου.

Η επιχείρηση πυροδότησε σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και υπόπτων που συνδέονται με την Comando Vermelho, μία από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλίας. Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν τουρίστες εγκλωβισμένους στην κορυφή του απότομου λόφου Morro Dois Irmãos, ενώ οι συγκρούσεις εξελίσσονταν από κάτω.

Tourists Stranded on Rio Peak Amid Police Shootouts



Around 200 visitors were briefly trapped atop Morro Dois Irmãos in Rio de Janeiro after a police raid sparked a gunfight with Comando Vermelho all were later escorted down safely with no injuries reported.#WashingtonEye pic.twitter.com/wQerYc3OZU — Washington Eye (@washington_EY) April 20, 2026

Όλοι τους κατέβηκαν αργότερα από τον λόφο χωρίς τραυματισμούς, δήλωσε πηγή της Πολιτικής Αστυνομίας του Ρίο. Οι αρχές επιβεβαίωσαν δύο συλλήψεις στο τέλος της επιχείρησης.

Πολλοί από τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό ήταν ξένοι επισκέπτες που είχαν συγκεντρωθεί νωρίς για να δουν την ανατολή. Σύμφωνα με μάρτυρες, η κατάσταση κλιμακώθηκε ξαφνικά, αναγκάζοντας τους οδηγούς να δράσουν γρήγορα για να κρατήσουν τις ομάδες ασφαλείς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι ύποπτοι απέκλεισαν επίσης έναν κεντρικό δρόμο που συνδέει τις γειτονιές Leblon και São Conrado, δύο από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές του Ρίο. Οι αρχές δήλωσαν ότι οι εγκληματίες χρησιμοποίησαν ένα λεωφορείο και εμπορευματοκιβώτια για να εμποδίσουν την κυκλοφορία, αυξάνοντας την αναστάτωση στην περιοχή.

Προκλήσεις ασφαλείας στο Ρίο

Η αστυνομική δράση ήταν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον εντοπισμό μιας ομάδας κρατουμένων που απέδρασαν από φυλακή στην πολιτεία Μπαΐα στα τέλη του 2024. Αστυνομικοί από την Μπαΐα υποστήριξαν την επιχείρηση στο Ρίο, η οποία βασίστηκε σε πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί εκ των προτέρων.

Η Πολιτική Αστυνομία του Ρίο υπερασπίστηκε την επιχείρηση, δηλώνοντας ότι βασίστηκε σε έργο πληροφοριών και δεν είχε σκοπό να προκαλέσει αντιπαράθεση. Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι ένοπλοι εγκληματίες ήταν υπεύθυνοι για την κλιμάκωση της βίας και τη θέση σε κίνδυνο τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.

«Εκείνοι που προκαλούν κίνδυνο είναι οι ένοπλοι εγκληματίες, οι οποίοι επιτίθενται σε κρατικούς πράκτορες και εκθέτουν σκόπιμα τον πληθυσμό και τους επισκέπτες», ανέφερε η Πολιτική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της. «Η Πολιτική Αστυνομία θα συνεχίσει να ενεργεί αποφασιστικά για τον εντοπισμό, τη λογοδοσία και την απομάκρυνση αυτών των ατόμων από την κυκλοφορία».

Το περιστατικό υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις ασφαλείας στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου οι αστυνομικές επιχειρήσεις στις φαβέλες μπορούν να διασταυρωθούν με τον τουρισμό σε κοντινές περιοχές όπως η Vidigal. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στις αποκλεισμένες διαδρομές και οι τουρίστες αποχώρησαν με ασφάλεια υπό την επίβλεψη της αστυνομίας μετά το τέλος της επιχείρησης.

Πηγή: skai.gr

