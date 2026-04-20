Ελβετία: Ένας νεκρός σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους

Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε χωράφι στο καντόνι της Βέρνης, παρασύροντας στον θάνατο τον πιλότο του, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική αστυνομία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για τη συντριβή του αεροσκάφους στην περιοχή Όχλενμπεργκ λίγο μετά τις 13:30 (τοπική ώρα, 14:30 στην Ελλάδα). Διευκρίνισε πως νεκρός είναι ένας 64χρονος Ελβετός.

Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Πηγή: skai.gr

