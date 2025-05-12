Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει πλήξει δραματικά την εικόνα που έχει ο υπόλοιπος κόσμος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη δημοφιλία τους να καταρρέει ραγδαία, όπως δείχνει η νέα έρευνα του Δείκτη Αντίληψης για τη Δημοκρατία.

Ο Δείκτης συνοψίζει τις απόψεις του κόσμου όσον αφορά τη δημοκρατία, τη γεωπολιτική και τους ισχυρούς του πλανήτη.

Η πλειοψηφία των περισσότερων από 110.000 ερωτηθέντων σε 100 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα είχε συνολικά αρνητική αντίληψη για τις ΗΠΑ, με τη χώρα να σημειώνει απότομη πτώση στην παγκόσμια κατάταξη σε σχέση με πέρυσι.

Η εικόνα της Αμερικής έχει δεχθεί ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα στις χώρες της ΕΕ - γεγονός μάλλον αναμενόμενο, δεδομένου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το μπλοκ «φρικτό», «αξιοθρήνητο» και «σκόπιμα εστιασμένο να βλάψει τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, πρώην επικεφαλής του ΝΑΤΟ και ιδρυτής του Ιδρύματος της Συμμαχίας των Δημοκρατιών, που συνυπέγραψε την έρευνα του δείκτη, δήλωσε ότι «δεν εκπλήσσεται που η αντίληψη για τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιδεινωθεί τόσο απότομα».

Την ίδια στιγμή, εν τω μεταξύ, η Κίνα συνέχισε να βελτιώνει την παγκόσμια εικόνα της, ξεπερνώντας τις ΗΠΑ για πρώτη φορά στην κατάταξη και προσελκύοντας ως επί το πλείστον θετικά σχόλια σε όλες τις περιοχές εκτός από την Ευρώπη.

Η δε Ρωσία, η φήμη της οποίας κατακρυμνίστηκε μετά την ολοκληρωτική εισβολή που εξαπέλυσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία το 2022, εξακολουθεί να είναι (ελαφρώς) πιο αντιδημοφιλής από τις ΗΠΑ - με την εικόνα της ωστόσο να βελτιώνεται επίσης.

Η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ εν τω μεταξύ είναι ανάλογη με αυτήν της χώρας του. Η έρευνα έδειξε ότι είναι λιγότερο δημοφιλής παγκοσμίως από τους Ρώσους και Κινέζους ομολόγους του, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ συγκέντρωσε τη χειρότερη βαθμολογία μεταξύ μιας σειράς πολιτικών, πολιτιστικών και πνευματικών ηγετών στους οποίους περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης του X, Ίλον Μασκ, ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος, η Τέιλορ Σουίφτ και η Κιμ Καρντάσιαν.

Τη χειρότερη παγκόσμια εικόνα παγκοσμίως πάντως, σε σχέση με όσες χώρες συμπεριελήφθησαν στην έρευνα, έχει το Ισραήλ, ειδικά στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία. Το Ισραήλ δεν είναι δημοφιλές ακόμη και σε ευρωπαϊκές χώρες που ιστορικά υπήρξαν σύμμαχοί του, όπως η Γερμανία, γεγονός που υποδηλώνει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τη πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Πέρυσι, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Η διαδικτυακή έρευνα για τον Δείκτη Αντίληψης για τη Δημοκρατία διεξήχθη από τη Nira Data και τη Συμμαχία των Δημοκρατιών μεταξύ 9-23 Απριλίου 2025.

Το δείγμα ήταν 111.273 άτομα από 100 χώρες, με μέσο μέγεθος δείγματος περίπου 1.100 ερωτηθέντες ανά χώρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.