Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, αντιμετωπίζει μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της πολιτικής του καριέρας, καθώς την Τετάρτη καλείται να καταθέσει ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής σχετικά με σκάνδαλο παιδικής κακοποίησης σε ιδιωτικό καθολικό σχολείο, κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα του, που φαίνεται να τον εμπλέκει άμεσα.

Σύμφωνα με το Politico, η υπόθεση αφορά το σχολείο Notre-Dame de Bétharram, στο οποίο φοίτησαν και παιδιά του Μπαϊρού, και ήρθε ξανά στο προσκήνιο πέρυσι όταν δεκάδες πρώην μαθητές κατήγγειλαν νέο κύμα καταχρήσεων. Οι καταγγελίες περιλαμβάνονται σε βιβλίο πρώην μαθητή, προκαλώντας παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών.

Παρότι ο Μπαϊρού υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε την έκταση των περιστατικών όταν ξεκίνησαν να αναδύονται τη δεκαετία του 1990, σειρά καταθέσεων και εγγράφων, όπως αποκάλυψε το ερευνητικό μέσο Mediapart, υποδηλώνουν το αντίθετο. Την περίοδο εκείνη, ο Μπαϊρού ήταν υπουργός Παιδείας (1993-1997) και διατηρούσε τοπικά αξιώματα στην περιοχή.

Το σκάνδαλο πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις τον προηγούμενο μήνα, όταν η ίδια του η κόρη αποκάλυψε ότι είχε πέσει θύμα κακοποίησης το 1987 από ιερέα άλλου σχολείου, με τον οποίο όμως φέρεται να υπήρχαν δεσμοί. Η αποκάλυψη έγινε, όπως η ίδια δήλωσε, λίγο πριν δημοσιοποιηθεί από τα μέσα ενημέρωσης.

Η κοινή γνώμη έχει αντιδράσει έντονα: σύμφωνα με δημοσκόπηση της IFOP, μόνο το 25% των ερωτηθέντων τον Απρίλιο δήλωνε ικανοποιημένο από την ηγεσία του Μπαϊρού, ενώ άλλη έρευνα τον φέρνει στο χαμηλό 15%.

«Ο κόσμος έχει σοκαριστεί από την υπόθεση», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της IFOP, Φρεντερίκ Νταμπί. «Υπάρχει ευρεία αμφισβήτηση γύρω από την εκδοχή του πρωθυπουργού και ερωτήματα για το αν προσπάθησε να προστατεύσει ισχυρούς ανθρώπους εκείνης της εποχής.»

Η ακρόασή του στη Βουλή, η οποία πραγματοποιείται εν μέσω πολιτικής αναταραχής και οικονομικών προκλήσεων, κρίνεται κομβική. Ο Μπαϊρού προσπαθεί να περάσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας για το 2026, με στόχο εξοικονόμηση 40 δισ. ευρώ κυρίως μέσω περικοπών, σε μια προσπάθεια να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας. Ωστόσο, η πρότασή του για διεξαγωγή δημοψηφίσματος επί του προϋπολογισμού προκάλεσε αντιδράσεις, ακόμη και εντός της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

«Έχουμε έναν πρωθυπουργό που απλώς αναβάλλει αποφάσεις, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο», δήλωσε το ηγετικό στέλεχος των Ρεπουμπλικανών, Λοράν Βοκιέ.

Την Τρίτη αναμένεται να τοποθετηθεί δημοσίως για το θέμα και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, επιτείνοντας την πολιτική ένταση μιας ήδη εκρηκτικής εβδομάδας.

Πηγή: skai.gr

