Οι Χούθι στοχοθέτησαν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Ινδικό Ωκεανό

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έθεσαν στο στόχαστρό τους το πλοίο Olympic Spirit στην Ερυθρά Θάλασσα και το πλοίο St.John στον Ινδικό Ωκεανό.

Οι Χούθι εξαπολύουν επιθέσεις στην παγκόσμια ναυτιλία σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστίνιους της Γάζας όπως δηλώνουν, λόγω του πολέμου που μαίνεται στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Olympic Spirit, με σημαία Λιβερίας, είναι δεξαμενόπλοιο χημικών προϊόντων και πετρελαίου, και το St.John, με σημαία Μάλτας, είναι πλοίο εμπορευματοκιβωτίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

