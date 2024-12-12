ΕΕ: Σύμφωνο Μετανάστευσης και Άσυλο στο Συμβούλιο ΥΠΕΣ

Στη «σκιά» των εξελίξεων στη Συρία, μετά την αιφνιδιαστική ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ και της απόφασης αρκετών κρατών μελών της ΕΕ να «παγώσουν» τις διαδικασίες εξέτασης παροχής ασύλου σε Σύρους πρόσφυγες συνεδριάζουν σήμερα Πέμπτη οι 27 υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης, στις Βρυξέλλες.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι δεν συντρέχουν προϋποθέσεις ασφαλούς επιστροφής τους, καθώς οι αντάρτες της HTS που ελέγχουν τη Δαμασκό θεωρούνται από την ΕΕ τρομοκρατική οργάνωση.



Η Αυστρία μάλιστα εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής των αιτούντων ασύλου στη Συρία, με τον αρμόδιο υπουργό να δίνει σχετική εντολή για πρόγραμμα επαναπατρισμού και απέλασης στη χώρα. Πηγές τόσο από την Κομισιόν όσο και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ωστόσο, θεωρούν ότι οι παρούσες συνθήκες δεν επιτρέπουν την εξέταση ενός τέτοιου ενδεχόμενου.



Ο Αυστριακός επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ προσερχόμενος νωρίτερα στη συνεδρίαση απέφυγε να σχολιάσει το ζήτημα αυτό, δίνοντας κυρίως έμφαση στην επιτυχή πλήρη ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στη ζώνη Σένγκεν, που αποφασίστηκε λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης. «Είναι ιστορικής σημασίας η ένταξή τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κομισιόν παρουσιάζει τα εθνικά σχέδια για το Σύμφωνο Μετανάστευσης

Παράλληλα, ο επίτροπος σημείωσε ότι βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς σήμερα η Κομισιόν θα παρουσιάσει τα εθνικά σχέδια, που έχουν ήδη κατατεθεί από τα κράτη μέλη. «Σκοπός μας είναι να εξετάσουμε το πώς θα υπάρξει πλήρη εφαρμογή» ανέφερε ο Μάγκνους Μπρούνερ, καθώς αυτό αναμένεται να συμβεί από τον Ιούνιο του 2026 και μετά. «Θα πρέπει να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε τα κράτη μέλη σε σχέση με την εφαρμογή του» προσέθεσε και μάλλον όχι τυχαία, καθώς κάποιες χώρες έχουν ήδη ζητήσει παράταση κατάθεσης των εθνικών τους σχεδίων, που εκπνέει σήμερα.



Επί της ουσίας, δύο κράτη μέλη αντιδρούν κυρίως ως προς την εφαρμογή του λεγόμενου μηχανισμού «αλληλεγγύης»που προβλέπει ότι είτε οι κυβερνήσεις των 27 θα αποδέχονται συγκεκριμένο αριθμό αιτούντων ασύλου, είτε θα συνδράμουν χρηματοδοτικά ως προς τη διαχείριση του μεταναστευτικού από τις χώρες πρώτης εισόδου, κυρίως την Ελλάδα και την Ιταλία.



Εξαρχής η Ουγγαρία και η Πολωνία έχουν απορρίψει τον μηχανισμό αυτό, ενώ συμπτωματικά η Βουδαπέστη ασκεί αυτή την περίοδο την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε με την Βαρσοβία να ακολουθεί, την 1η Ιανουαρίου.



Εξάλλου, ενόψει της Πολωνικής προεδρίας της Ε.Ε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται σήμερα στην πολωνική πρωτεύουσα για συνομιλίες με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ. Βασικό θέμα στην ατζέντα η Ουκρανία αλλά κυρίως το ενδεχόμενο αποστολής ξένης ειρηνευτικής στη χώρα, μετά το τέλος του πολέμου.



Οι σημερινές συνομιλίες στη Βαρσοβία αναμένεται επίσης να επικεντρωθούν στους τρόπους χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής άμυνας, που θα είναι βασική προτεραιότητα της πολωνικής προεδρίας, που συμπίπτει άλλωστε και με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

