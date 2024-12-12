Μεσαιωνικά βασανιστήρια στη Συρία - Η «σιδερένια πρέσα» του Ασαντ στην Σεντνάγια

Μετά την πτώση του καθεστώτος Ασαντ και το άνοιγμα της διαβόητης Σεντνάγια και άλλων φυλακών σε όλη τη Συρία, σταδιακά έρχονται στο φως φρικαλέες πληροφορίες για τα μεσαιωνικά βασανιστήρια που υπέμεναν για χρόνια οι αντιφρονούντες, οι συγγενεις τους και όσοι συλλαμβάνονταν ως τρομοκράτες.

Χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης λέγεται ότι βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν υπό το καθεστώς Άσαντ στα υπόγεια της Σεντνάγια, ενώ οι επιζώντες επιβίωναν σε άθλιες, απάνθρωπες συνθήκες.

Φάλαγγες, ανελέητοι ξυλοδαρμοί – συχνά μέχρι θανάτου - και φρικτές σεξουαλικές κακοποιήσεις αντρών και γυναικών ήταν στο καθημερινό πρόγραμμα των φυλακών και κέντρων κράτησης.

Πολλοί από τους φυλακισμένους που απελευθερώθηκαν από την Σεντνάγια, γύρισαν σπίτια τους μετά από χρόνια σωματικά παραμορφωμένοι και διανοητικά καθυστερημένοι από τα βασανιστήρια του καθεστώτος που υπέμεναν, οι περισσότεροι για δεκαετίες.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μπήκαν στις φυλακές που άνοιξαν οι αντάρτες και κατέγραψαν τους θαλάμους βασανιστηρίων και τα μέσα εξόντωσης των κρατουμένων.

Ένα από αυτά, ήταν η «σιδερένια πρέσα» που συνέθλιβε τους κρατούμενους, νεκρούς ή ζωντανούς.

Η «πρέσα» χρησιμοποιούνταν είτε σαν μέσο βασανισμού των ανθρώπων, προκαλώντας τους απίστευτο πόνο και τρόμο, είτε ως μέσο σύνθλιψης των πτωμάτων των απαγχονισμένων, ώστε οι σοροί να μην πιάνουν καθόλου χώρο.

Το πτώμα συμπιέζονταν στην πρέσα ώστε να βγει σαν ένα φύλλο χαρτί και στη συνέχεια τα υπολείμματα της σορού μαζευόταν σε σακούλες και έβγαιναν σαν «σκουπίδια» έξω από τη φυλακή. Κάτω από την πρέσα υπήρχαν κανάλια για να μαζεύουν το αίμα.

Footage from Bashar al-Assad’s Sednaya prison shows the “Iron Execution Press” which was reportedly used by the Syrian regime to crush inmates after their execution.



The military prison near Damascus has been nicknamed the “human slaughterhouse”. pic.twitter.com/uT5Hw8q428 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 9, 2024

Ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα, εικονικοί πνιγμοί και μεσαιωνικές σανίδες βασανιστηρίων που δίπλωναν στα δύο ήταν κάποια άλλα από τα μαρτύρια που περνούσαν δεκάδες χιλιάδες αντιφρονούντες φυλακισμένοι, Σύροι, Λιβανέζοι αλλά και δυτικοί που είχαν συλληφθεί στη Συρία με διάφορες κατηγορίες.

Οι δημοσιογράφοι διεθνών πρακτορείων περιέγραψαν την φυλακή Σεντνάγια σαν στρατόπεδο συγκέντρωσης, με σωρούς πτωμάτων, σκελετωμένους τρόφιμους και ανθρώπους που έζησαν εκεί για δεκαετίες – ανάμεσά τους παιδιά που γεννήθηκαν μέσα σε αυτό το περιβάλλον.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια στις… εγκαταστάσεις της φυλακής είχε προστεθεί και ένα κρεματόριο για την αποτέφρωση των σορών από τις μαζικές εκτελέσεις.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπολόγισε τον Ιανουάριο του 2021 ότι, από το ξέσπασμα του συριακού εμφυλίου πολέμου, 30.000 κρατούμενοι σκοτώθηκαν βάναυσα από το καθεστώς Άσαντ από βασανιστήρια, κακομεταχείριση και μαζικές εκτελέσεις.

