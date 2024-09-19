Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία αυξάνει την παραγωγή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) περίπου δέκα φορές φθάνοντας τα 1,4 εκατομμύρια φέτος για να εξασφαλίσει τη νίκη των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων στην Ουκρανία.

«Συνολικά, περίπου 140.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαφόρων τύπων παραδόθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις το 2023», δήλωσε ο Πούτιν. «Φέτος, η παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών σχεδιάζεται να αυξηθεί σημαντικά. Για να είμαστε πιο ακριβείς, σχεδόν 10 φορές».

«Όποιος αντιδρά ταχύτερα σε αυτές τις απαιτήσεις στο πεδίο της μάχης κερδίζει», δήλωσε ο Πούτιν σε συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη σχετικά με την ανάπτυξη της παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Από τότε που η Ρωσία έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο πόλεμος είναι σε μεγάλο βαθμό μια ιστορία πυροβολικού και πληγμάτων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά μήκος ενός βαριά οχυρωμένου μετώπου 1.000 χιλιομέτρων στο οποίο συμμετέχουν εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν αγοράσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο εξωτερικό και έχουν αυξήσει τη δική τους παραγωγή για να πλήττουν μια σειρά από στόχους, όπως είναι η καταστροφή του πυροβολικού και των οπλοστασίων, των ενεργειακών υποδομών και των πολεμικών πλοίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

