ΕΕ: «Στο γήπεδο των ΗΠΑ η μπάλα των δασμών»

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Μικρή πρόοδος σημειώθηκε κατά τις πρώτες σε ανώτατο επίπεδο συνομιλίες μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον, μετά την πρόσφατη 90ήμερη «εκεχειρία» που κήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο των δασμών.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει την πίεση των ΗΠΑ να αλλάξει τη νομοθεσία της τόσο για τις εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων όσο και για τη λειτουργία των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, ώστε να αποφευχθούν οι δασμοί. Στις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ να προσέλθει η Ευρώπη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι Βρυξέλλες απαντούν «είμαστε ήδη εκεί».



«Δεν ήταν διάλογος κωφών» ισχυρίστηκε πάντως ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλοφ Γκιλ, σχολιάζοντας τη δίωρη συνάντηση που είχε ο επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς με Αμερικανούς αξιωματούχους, την περασμένη Δευτέρα. «Ήταν αρκετά παραγωγική» σημείωσε, παρά το ότι το μόνο απτό αποτέλεσμα των συνομιλιών ήταν η συνέχισή τους σε «επίπεδο εμπειρογνωμόνων», ενώ δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον νέα συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο. Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα, ο Όλοφ Γκιλ τόνισε ότι «εξαρτώνται πραγματικά από εκείνους».

Σαφές μήνυμα της ΕΕ

Η ΕΕ έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα στον Τραμπ να ξεκαθαρίσει τη θέση του. «Η ΕΕ θα συνεχίσει να προσεγγίζει εποικοδομητικά τις συνομιλίες, με σκοπό τον εντοπισμό τομέων κοινού ενδιαφέροντος. Είναι σαφές ότι θα χρειαστούν σημαντικές κοινές προσπάθειες για την επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος εντός 90 ημερών» σημείωσαν πηγές της Κομισιόν, που ωστόσο απέφυγαν να ξεκαθαρίσουν τις «κόκκινες γραμμές» από πλευράς της ΕΕ σε αυτή «τη δύσκολη άσκηση διαπραγματεύσεων».



«Κόκκινη γραμμή» ωστόσο είναι η συνέχιση των αυστηρών προϋποθέσεων της ΕΕ για τις εισαγωγές των αγροδιατροφικών προϊόντων, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, που έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο που κατηγόρησε εκ νέου την ΕΕ ότι «έχει τρομερό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ» και ότι αρνείται να αγοράσει αμερικανικά προϊόντα και αυτοκίνητα.



«Το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ είναι ύψους 1,6 τρις ευρώ ετησίως με φανταστικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές» σημείωσε ο Όλοφ Γκιλ, για να προσθέσει ότι αυτά ισοδυναμούν με: αμοιβαίες επενδύσεις ύψους 5,3 τρις ευρώ και 3,4 εκατομμύρια εργαζόμενους στις ΗΠΑ λόγω των ευρωπαϊκών επενδύσεων.

Ανησυχία για τον αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία

Το «μπλοκ» ανησυχεί ιδιαιτέρως για τον αντίκτυπο του εμπορικού πολέμου στην παγκόσμια οικονομία, ζήτημα που έθεσε ο Μάρος Σέφκοβιτς στον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, και ενώ επίκεινται δασμοί στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων.



Το νέο «πακέτο» δασμών θα εκδοθεί βάσει του άρθρου 232 του νόμου για την επέκταση του εμπορίου του 1962, ο οποίος επιτρέπει στον Αμερικανό πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς για την προστασία της ασφάλειας της χώρας.



Πηγές από την Κομισιόν θεωρούν αναμενόμενους τους δασμούς, ενώ σημειώνουν ότι σε περίπτωση που δεν έχουν επιτυχή έκβαση οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, η ΕΕ «έχει προετοιμαστεί και όλα τα διαθέσιμα αντίμετρα είναι στο τραπέζι».

