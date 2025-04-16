Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα υποβλήθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε επέμβαση για τοποθέτηση βηματοδότη, στο νοσοκομείο της Ρώμης Σάντο Σπίριτο.
Σύμφωνα με πήγες της προεδρίας της Δημοκρατίας, η μετεγχειρητική πορεία της υγείας του 84χρονου προέδρου είναι απόλυτα ικανοποιητική. Σήμερα το πρωί ο Ματαρέλα διάβασε τις εφημερίδες στο τάμπλετ του, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.
Ο πρόεδρος έχει ήδη μεταφερθεί σε δωμάτιο της καρδιολογικής κλινικής του Σάντο Σπίριτο και μέχρι αύριο αναμένεται να λάβει εξιτήριο.
