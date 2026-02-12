Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η συζήτηση για τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Ε.Ε. στη μετά Brexit εποχή έχει αναζωπυρωθεί, με τη Βρετανίδα υπουργό οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς να εμφανίζεται έτοιμη για την οικοδόμηση νέων δεσμών, τονίζοντας πως το μέλλον της χώρας της είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό της Ευρώπης τόσο στον τομέα της οικονομίας όσο και σε αυτόν της ασφάλειας και της άμυνας.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο London School of Economics (LSE), η Ριβς κατέστησε σαφές ότι είναι διατεθειμένη να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες των Βρυξελλών, προκειμένου να διευκολύνει την εμπορική συνεργασία. «Υπάρχουν τρία μεγάλα οικονομικά μπλοκ: οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ευρώπη», εξήγησε. «Θα αναζητούμε πάντα ευκαιρίες για να αναπτύξουμε την οικονομία μας, αλλά τελικά μόνο ένα από αυτά βρίσκεται στην πόρτα μας. Επομένως, το μεγαλύτερο έπαθλο είναι η στενότερη συνεργασία με την Ευρώπη».

Μετά από μέρες πολιτικής αναταραχής στο Γουέστμινστερ, η Ριβς και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιχειρούν να καθησυχάσουν τόσο τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και τους βουλευτές των Εργατικών, δεσμευόμενοι για μια νέα προσπάθεια επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή οικονομική σφαίρα.

Η υπουργός οικονομικών παραδέχτηκε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην υιοθέτηση περισσότερων κανονισμών των Βρυξελλών σε ορισμένους τομείς ώστε να μπορούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες να δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Νομίζω ότι η περαιτέρω ολοκλήρωση θα απαιτήσει περαιτέρω ευθυγράμμιση. Αλλά είμαι υπέρ αυτού. Η κυβέρνησή μου, η κυβέρνηση του Κιρ, είναι υπέρ αυτού, και είμαστε πρόθυμοι να εξετάσουμε τους τομείς στους οποίους πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε βαθύτερη ευθυγράμμιση. Και κάποια από αυτά θα μπορούσαν να είναι μονομερή και κάποια θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες εκεί».

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ως έναν τομέα ευκαιρίας, υποδεικνύοντας ότι το Σίτι του Λονδίνου θα πρέπει να είναι κόμβος για ολόκληρη την ήπειρο, όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Υπουργός Οικονομικών υπέδειξε επίσης ότι η παγκόσμια αστάθεια καθιστά πιο απαραίτητο για άλλους Δυτικούς συμμάχους να συνεργαστούν στην οικονομία καθώς και στην ασφάλεια. «Στην πραγματικότητα υποστηρίζω την ιδέα κάποιου είδους «made-in-Europe» ή «made in countries» που μοιράζονται τις αξίες η μία της άλλης, νομίζω ότι αυτό είναι λογικό και προληπτικό στην εποχή που ζούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Νομίζω ότι αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια όσο το δυνατόν ευρύτερη ομάδα, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να αποκλείσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο, ή τη Νορβηγία, ή ακόμη και τον Καναδά από προγράμματα που προσπαθούν να επιτύχουν κάτι που πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον όλων μας».

