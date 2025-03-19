Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα ότι η μηχανή αναζήτησης Google και το ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών Google Play, δύο υπηρεσίες ιδιοκτησίας του αμερικανικού ομίλου Alphabet, παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, ανοίγοντας έτσι την πόρτα για επιβολή τεράστιων προστίμων στον αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα.

Παράλληλα η Κομισιόν έδωσε εντολή στην Apple να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα των iPhone και iPads της με συνδεδεμένες συσκευές από ανταγωνιστικές μάρκες, όπως ρολόγια και ακουστικά, καθώς οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας συνεχίζουν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων κατά τεχνολογικών κολοσσών.

Η κίνηση της Επιτροπής έρχεται εν μέσω εντάσεων της ΕΕ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί να επιβάλει δασμούς σε χώρες που επιβάλλουν πρόστιμα σε αμερικανικές εταιρείες.

Η εποπτική αρχή ανταγωνισμού της ΕΕ εξέδωσε σήμερα προκαταρκτικά ευρήματα που προσάπτουν στη Google παραβιάσεις του DMA (σ.σ. Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές - κανονισμός της ΕΕ σχετικά με διεκδικήσιμες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα).

Οι Βρυξέλλες ενημέρωσαν την Alphabet ότι με βάση τα ευρήματα, η μηχανή αναζήτησής της, Google, κάνει διακρίσεις σε βάρος υπηρεσιών ανταγωνιστικών, κατατάσσοντάς τες σε λιγότερο ευνοϊκές θέσεις, ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών της εμποδίζει προγραμματιστές να κατευθύνουν τους πελάτες τους σε άλλα κανάλια διανομής που προσφέρουν καλύτερες τιμές.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «συνιστά περαιτέρω τροποποιήσεις (...) που θα βλάψουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, θα παρεμποδίσουν την καινοτομία, θα αποδυναμώσουν την ασφάλεια και θα υποβαθμίσουν την ποιότητα των προϊόντων», απάντησε η Google.

Οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται μετά την έναρξη δύο διαδικασιών τον Μάρτιο του 2024, βάσει του νέου DMA που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του περασμένου έτους.

Η Alphabet κατηγορείται ότι εκμεταλλεύεται την οιονεί μονοπωλιακή της θέση στη μηχανή αναζήτησης Google για να ευνοήσει τις δικές της υπηρεσίες σύγκρισης τιμών μέσω καλύτερων ταξινομήσεων, σε βάρος ανταγωνιστών στην αναζήτηση ξενοδοχείων, αεροπορικών εισιτηρίων και άλλων καταναλωτικών αγαθών που πωλούνται στο διαδίκτυο.

Στη Google είχε ήδη επιβληθεί πρόστιμο 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για αυτόν τον λόγο το 2017, αλλά τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα δεν κρίθηκαν ποτέ ικανοποιητικά.

Αναφορικά με την Apple, οι Βρυξέλλες διευκρίνισαν τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Apple για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις διαλειτουργικότητας. «Αυτές οι αποφάσεις είναι νομικά δεσμευτικές. Η Apple καλείται να εφαρμόσει τα καθορισμένα μέτρα», τόνισε η Κομισιόν. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις προδιαγραφές θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την έναρξη έρευνας από την Επιτροπή για παραβίαση του DMA.

Η Apple, μαζί με την Alphabet, είναι ένας από τους κύριους στόχους του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού, ο οποίος αποσκοπεί στο να αποτρέψει τους κολοσσούς του κλάδου να αποσπάσουν μικρότερους παίκτες μέσω αθέμιτων μεθόδων.

«Οι σημερινές αποφάσεις μας εγκλωβίζονται σε μια γραφειοκρατία που επιβραδύνει την ικανότητα της Apple να καινοτομεί για τους χρήστες στην Ευρώπη και μας αναγκάζει να προσφέρουμε τις νέες μας δυνατότητες δωρεάν σε εταιρείες που δεν υπόκεινται στους ίδιους κανόνες», αντέδρασε η Apple.

Το DMA προβλέπει πρόστιμα έως και 20% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών του παραβάτη σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων.

Η επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ Τερέσα Ριμπέρα δήλωσε σε ανακοίνωση ότι τα μέτρα «διασφαλίζουν ότι η Alphabet συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ όταν πρόκειται για δύο υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως από επιχειρήσεις και καταναλωτές σε όλη την ΕΕ, την Αναζήτηση Google και τα τηλέφωνα Android».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.