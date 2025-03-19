Η ΜΕΤΚΑ οριστικός ανάδοχος για την αποκατάσταση των στεγάστρων του ΟΑΚΑ

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF) του Υπερταμείου/Growthfund ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ ανακηρύχθηκε Οριστικός Ανάδοχος στον διαγωνισμό για τη Στατική και Λειτουργική Αποκατάσταση των Στεγάστρων του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της προσφοράς που υπέβαλε η εταιρεία ύψους 61,35 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Τις επόμενες ημέρες η σύμβαση για το εν λόγω έργο θα κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να διενεργηθεί προσυμβατικός έλεγχος.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση εργασιών για α) την αποκατάσταση του απαιτούμενου επιπέδου στατικής επάρκειας των μεταλλικών κατασκευών στα δύο στέγαστρα του ΟΑΚΑ και β) τη συντήρηση/επισκευή/αντικατάσταση στοιχείων των μεταλλικών κατασκευών και των πολυκαρβονικών φύλλων των στεγάστρων.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 14 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο, ενώ οι πόροι για την υλοποίησή του προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το PPF έχει αναλάβει για λογαριασμό του ΟΑΚΑ την ωρίμανση και τη δημοπράτηση του έργου στο πλαίσιο της κοινής δράσης του με το ΤΕΕ και το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη ριζική ανακαίνιση της σημαντικότερης ολυμπιακής υποδομής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ ανέρχεται σε 111 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

O αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε μετά την ανακήρυξη της ΜΕΤΚΑ ως οριστικού αναδόχου: «Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο χαρτοφυλάκιο του Αθλητισμού τόνισα τη σημασία των απόλυτα ασφαλών Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Η ανακήρυξη του Αναδόχου για τη Στατική και Λειτουργική Αποκατάσταση των Στεγάστρων του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου του ΟΑΚΑ σηματοδοτεί τη νέα εποχή για το εμβληματικό μας Ολυμπιακό Συγκρότημα, αλλά και για την εν γένει αναμόρφωση των Εθνικών Αθλητικών μας Εγκαταστάσεων. Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του Ολυμπιακού μας Κέντρου υλοποιείται χάρη στο συντονισμένο σχέδιο του Υπερταμείου, στη συνεισφορά του ΤΕΕ και τις στοχευμένες ενέργειες της διοίκησης, της διεύθυνσης και των εργαζομένων του ΟΑΚΑ. Πρωτίστως, βέβαια, χάρη στην πολιτική βούληση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για αμέριστη στήριξη στον Αθλητισμό μας. Ευχαριστώ θερμά άπαντες για την πολύτιμη υποστήριξή τους».

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, τόνισε για τη σημασία του έργου: «Με την ανάδειξη της ΜΕΤΚΑ, μιας εταιρείας με πλούσια τεχνογνωσία στην υλοποίηση σύνθετων έργων, ως οριστικού αναδόχου για την αποκατάσταση των στεγάστρων του ΟΑΚΑ, ένα εμβληματικό έργο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του Υπερταμείου, για λογαριασμό του ΟΑΚΑ, ολοκλήρωσε με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια έναν απαιτητικό διαγωνισμό για τη ριζική ανακαίνιση της σημαντικότερης ολυμπιακής υποδομής της χώρας μας. Παράλληλα, το PPF έχει υπογράψει συμβάσεις ύψους σχεδόν 7,5 εκατ. ευρώ για σημαντικές εργασίες συντήρησης και επισκευής τμημάτων του ΟΑΚΑ ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται διαγωνιστικές διαδικασίες, συνολικού προϋπολογισμού 16,4 εκατ. ευρώ. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας και το ΤΕΕ, δουλεύουμε με έναν κοινό στόχο: να παραδοθεί το ΟΑΚΑ ασφαλές και λειτουργικό σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες του και να αποκτήσει και πάλι τη θέση που του αξίζει ως διεθνές κέντρο πολιτισμού και αθλητισμού».

Στο πλαίσιο του προγράμματος Αναβάθμισης του ΟΑΚΑ, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εξής διαγωνιστικές διαδικασίες:

Η Μελέτη και Εκτέλεση Εργασιών για την Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος Χώρου και την Αποκατάσταση της Περίφραξης του Αθλητικού Συγκροτήματος, προϋπολογισμού 11,5 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Η Δομική Αποκατάσταση και Ενίσχυση των Κολυμβητικών Δεξαμενών, προϋπολογισμού 2,3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Οι Εργασίες Επισκευής, Συντήρησης και Στεγάνωσης της Εσωτερικής Οροφής και της Ξύλινης Πίστας του Ποδηλατοδρομίου, προϋπολογισμού 2,6 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

