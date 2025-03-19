Κεφάλαια ύψους σχεδόν 1 δισ. δολαρίων μέσω της έκδοσης νέων μετοχών συγκέντρωσε από επενδυτές η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ του Ίλον Μασκ, σε μια συμφωνία που αποτιμά της εταιρεία σε περίπου 32 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η νέα αποτίμηση του Χ ανέρχεται στα επίπεδα που ήταν η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας το 2022 όταν ο Μασκ την έβγαλε από το χρηματιστήριο.

Ο Μασκ συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με ορισμένες από τις πηγές του Bloomberg, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαίσθητης φύσης των πληροφοριών.

Η πλατφόρμα εξετάζει να χρησιμοποιήσει μέρος των νέων κεφαλαίων για να αποπληρώσει το χρέος της, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η Darsana Capital Partnes, η οποία αγόρασε μέρος του χρέους του Χ νωρίτερα φέτος, συμμετείχε επίσης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Τόσο ο εκπρόσωπος του Χ όσο και ο εκπρόσωπος της Darsana αρνήθηκαν να προβούν σε κάποιο σχόλιο.

Σημειώνεται ότι αφότου ο Μασκ εξαγόρασε το τότε Twitter και το μετονόμασε σε Χ, η πλατφόρμα εισήλθε σε μια ταραχώδη περίοδο, η οποία σηματοδοτήθηκε από σημαντικές περικοπές και απώλειες διαφημιζόμενων. Υπήρξε μάλιστα κάποια στιγμή που η Fidelity Investment προχώρησε στην απομείωση της αξίας του ποσοστού της στο Χ κατά 79%, σε σχέση με την αξία που είχε όταν εξαγόρασε την εταιρεία ο Μακ.



