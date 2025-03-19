Audi: Σε πτώση τα κέρδη, μείωση 7.500 θέσεων εργασίας

Εδώ και μήνες διοίκηση και εργαζόμενοι διαπραγματεύονταν μέτρα λιτότητας. Η συμφωνία προβλέπει περιορισμό θέσεων εργασίας και «μερισμάτων». Ικανοποίηση και στις δύο πλευρές.Τα κέρδη της Audi καταρρέουν.

Το 2024 τα κέρδη της θυγατρικής του ομίλου VW μειώθηκαν 33% σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχή χρονιά, στην οποία η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, με έδρα το Ίνγκολστατ, καταγράφει υποχώρηση κερδών. Η μείωση του 33% δεν αφορά μόνο την Audi, αλλά και τις εταιρίες Bentley, Lamborghini και Ducati, που της ανήκουν.

«Η Audi πρέπει να γίνει ταχύτερη, πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική. Είναι σαφές ότι αυτό δεν είναι εφικτό χωρίς προσαρμογές στο προσωπικό», δήλωσε ο επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας Γκέρνοτ Ντέλνερ, προσθέτοντας ωστόσο ότι: «Δεν θα υπάρξουν απολύσεις μέχρι το τέλος του 2033. Είναι ένα θετικό νέο για όλους τους εργαζόμενους σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς».

8 δις για την ηλεκτροκίνηση

Παράλληλα, η Audi σχεδιάζει να επενδύσει οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ σε γερμανικές μονάδες παραγωγής. Όπως δήλωσε ο Γκέρνοτ Ντέλνερ στόχος είναι τα εργοστάσια σε Ίνγκολστατ και Νεκαρσούλμ να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας δεν θα πλήξουν την παραγωγή, αλλά θα οδηγήσουν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, υπόσχεται η διοίκηση.

Οι πρώτες 6.000 θέσεις εργασίας θα περικοπούν σταδιακά μέχρι το 2027 και οι υπόλοιπες 1.500 μέχρι τα τέλη του 2029. Παράλληλα στις απολύσεις περιορίζεται σε βάθος χρόνου και το «μέρισμα επιτυχίας» που λαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι στην Audi. Πρόκειται για σημαντικά ποσά στο σύνολό τους που θυσιάζονται για να παραμείνει κερδοφόρα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι εργαζόμενοι λάμβαναν «μέρισμα» 8.840 ευρώ

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πέρυσι, το «μέρισμα επιτυχίας» στους εργαζόμενους ανήλθε, όπως και το 2023, σε 8.840 ευρώ ανά εργαζόμενο. Φέτος όμως λόγω της μείωσης των κερδών κατά 50% τους πρώτους εννέα μήνες του 2024 το «μέρισμα» θα είναι σαφώς χαμηλότερο. Μεταξύ άλλων, η Audi βρέθηκε αντιμέτωπη το πρώτο ενιάμηνο με έλλειψη ανταλλακτικών για σημαντικούς κινητήρες, την περιορισμένη ζήτηση στην Κίνα, καθώς και τις επιπτώσεις από το κλείσιμο του εργοστασίου της στις Βρυξέλλες.



Ο Γεργκ Σλαγκμπάουερ, επικεφαλής του Σωματείου Εργαζομένων στην Audi, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη δέσμευση της αυτοκινητοβιομηχανίας να κατασκευάζει το μοντέλο Q3 και στο Ίνγκολστατ. Θεωρεί επίσης θετικό ότι συνολικά 1.000 θέσεις εργασίας επανέρχονται στις μονάδες παραγωγής στο πλαίσιο του λεγόμενου insourcing. Πρόκειται για την επανένταξη διαδικασιών ή λειτουργιών που είχαν προηγουμένως ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες ή εταιρίες.

Ισχυρό συνδικάτο, καλές συλλογικές συμβάσεις

Τα μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης IG Metall μπορούν να υπολογίζουν σε ένα επιπλέον μπόνους, το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από το 2026, όπως δήλωσε η πρόεδρος της IG Metall στην Audi στο Ίνγκολστατ Καρόλα Φρανκ. Ο περιφερειακός διευθυντής του συνδικάτου στη Βαυαρία Χορστ Οτ χαιρέτισε την εξαγγελία λέγοντας ότι: «Το μπόνους επιβραβεύει την αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, οι οποίοι διασφαλίζουν ένα ισχυρό συνδικάτο IG Metall. Με αυτό τον τρόπο είναι εφικτές συλλογικές συμβάσεις με θετικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται το μέλλον της Audi στη Γερμανία.



Πηγή: dpa

