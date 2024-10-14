Νόμπελ Οικονομίας 2024: Στους Ντάρον Ατσέμογλου, Σάιμον Τζόνσον και Τζέιμς Ρόμπινσον

Στους οικονομολόγους Ντάρον Ατσέμογλου, Σάιμον Τζόνσον και Τζέιμς Ρόμπινσον, «για μελέτες σχετικά με το πώς διαμορφώνονται οι θεσμοί και επηρεάζουν την ευημερία», απονέμεται το φετινό Νόμπελ Οικονομίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Σουηδικής Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson “for studies of how institutions are formed and affect prosperity.”… pic.twitter.com/tuwIIgk393 October 14, 2024

«Οι φετινοί βραβευθέντες στις οικονομικές επιστήμες μας βοήθησαν να κατανοήσουμε τις διαφορές στην ευημερία μεταξύ των εθνών.

Οι Daron Acemoglu, Simon Johnson και James Robinson έχουν δείξει τη σημασία των κοινωνικών θεσμών για την ευημερία μιας χώρας. Οι κοινωνίες με φτωχό κράτος δικαίου και οι θεσμοί που εκμεταλλεύονται τον πληθυσμό δεν δημιουργούν ανάπτυξη ή αλλαγές προς το καλύτερο. Η έρευνα των βραβευθέντων μας βοηθά να καταλάβουμε γιατί» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

