«Οι φετινοί βραβευθέντες στις οικονομικές επιστήμες μας βοήθησαν να κατανοήσουμε τις διαφορές στην ευημερία μεταξύ των εθνών» σύμφωνα με ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας 

Νόμπελ Οικονομίας 2024: Στους Ντάρον Ατσέμογλου, Σάιμον Τζόνσον και Τζέιμς Ρόμπινσον

Στους οικονομολόγους Ντάρον Ατσέμογλου, Σάιμον Τζόνσον και Τζέιμς Ρόμπινσον,  «για μελέτες σχετικά με το πώς διαμορφώνονται οι θεσμοί και επηρεάζουν την ευημερία», απονέμεται το φετινό Νόμπελ Οικονομίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Σουηδικής Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών. 

«Οι φετινοί βραβευθέντες στις οικονομικές επιστήμες μας βοήθησαν να κατανοήσουμε τις διαφορές στην ευημερία μεταξύ των εθνών.

Οι Daron Acemoglu, Simon Johnson και James Robinson έχουν δείξει τη σημασία των κοινωνικών θεσμών για την ευημερία μιας χώρας. Οι κοινωνίες με φτωχό κράτος δικαίου και οι θεσμοί που εκμεταλλεύονται τον πληθυσμό δεν δημιουργούν ανάπτυξη ή αλλαγές προς το καλύτερο. Η έρευνα των βραβευθέντων μας βοηθά να καταλάβουμε γιατί» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βραβεία Νόμπελ Νόμπελ
