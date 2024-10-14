Στην πόλη Όυντινε της βορειοανατολικής Ιταλίας τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια ενόψει του αποψινού αγώνα ποδοσφαίρου του Nations League, Ιταλία-Ισραήλ στο στάδιο "Friuli"

Σε όλη περιοχή γύρω από το γήπεδο έχουν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα για την πραγματοποίηση πολλαπλών ελέγχων πριν από την είσοδο των φιλάθλων στον χώρο. .

Παράλληλα, στις 5 το απόγευμα, ώρα Ιταλίας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί διαδήλωση συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό, η οποία θα ξεκινήσει από κεντρικό σημείο του Ούντινε. Αναμένεται να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση χιλιάδες άτομα.

Οι υπεύθυνοι της αστυνομίας και της νομαρχίας της πόλης άφησαν να διαρρεύσει ότι εδώ και πολλές ημέρες πραγματοποιούνται αυστηρότατοι έλεγχοι για να περιοριστεί η πιθανότητα να υπάρξουν βίαιες παρεκτροπές.

Έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει, από χθες, Κυριακή, το απόγευμα, η εθνική ποδοσφαίρου του Ισραήλ, είναι εντυπωσιακή η παρουσία καραμπινιέρων και της αστυνομίας, για την εγγύηση της ασφάλειας των παικτών.

Αντιπολεμική έκκληση του προπονητή της Εθνικής Ιταλίας

«Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε το ματς αυτό, με την ελπίδα να καταφέρουμε να πείσουμε κάποιους ανθρώπους. Πιστεύω ότι πολλοί Ισραηλινοί δεν θέλουν τον πόλεμο και εμείς πρέπει να παίξουμε μαζί τους. Πρέπει να πείσουμε και άλλους ότι η όλη αυτή ιστορία πρέπει να σταματήσει», δήλωσε στην Rai ο προπονητής της Εθνικής Ιταλίας ποδοσφαίρου Λουτσιάνο Σπαλέτι.

H έναρξη του ματς έχει οριστεί για τις 8:45 μ.μ. τοπική ώρα (21:45 ώρα Ελλάδας) και αναμένεται να τον παρακολουθήσουν 11.700 φίλαθλοι. Συνολικά η χωρητικότητα του σταδίου «Friuli» είναι 25.000 θέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.