Τούρκος δημοσιογράφος είναι αντιμέτωπος με 5 χρόνια φυλάκισης για σχόλια κατά του Ερντογάν

Η τουρκική εισαγγελία έχει προετοιμάσει κατηγορητήριο με το οποίο ζητά ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών για τον ανεξάρτητο δημοσιογράφο Φατίχ Αλτάιλι για τα σχόλια που έκανε σχετικά με την εξουσία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετέδωσε την Πέμπτη το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ο Αλτάιλι, ο οποίος έχει περισσότερους από 1,5 εκατ. συνδρομητές στο YouTube, φυλακίστηκε εν αναμονή της δίκης τον περασμένο μήνα για τα σχόλια σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με μια δημοσκόπηση που έδειχνε ότι οι περισσότεροι Τούρκοι αντιτίθενται στη μόνιμη διακυβέρνηση του Ερντογάν.

Ο Αλτάιλι από τη μεριά του αρνήθηκε τις κατηγορίες, σε δήλωσή του στο δικαστήριο πριν από τη σύλληψή του, και υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο μιας ρητορικής συζήτησης. Στο βίντεο, ο Αλτάιλι - αναφερόμενος στην οθωμανική ιστορία - είπε ότι οι Τούρκοι είχαν «σκοτώσει» ή «πνίξει» ηγεμόνες που δεν ήθελαν πλέον στην εξουσία. Τα σχόλιά του προκάλεσαν αντιδράσεις από τον σύμβουλο του Ερντογάν, Οκτάι Σαράλ, ο οποίος έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο Αλτάιλι βρισκόταν σε δύσλκολη θέση. Το κατηγορητήριο κατηγορεί τον Αλτάιλι για «απειλή κατά του προέδρου», κατηγορία που επισύρει ελάχιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών σε περίπτωση καταδίκης, ανέφερε το TRT.

