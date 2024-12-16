EE: Επόμενο βήμα στην εγκατάσταση του ασφαλούς δορυφορικού συστήματος IRIS2

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε με την κοινοπραξία SpaceRISE τη σύμβαση παραχώρησης της υποδομής για την ανθεκτικότητα, τη διασυνδεσιμότητα και την ασφάλεια μέσω δορυφόρου (IRIS2), μιας πολυτροχιακής συστοιχίας 290 δορυφόρων. Η εν λόγω σύμπραξη θα αναπτύξει και θα θέσει σε λειτουργία το νέο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την κυριαρχία και την ασφαλή συνδεσιμότητα της Ευρώπης.

Το IRIS2 είναι το τρίτο εμβληματικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση πιεστικών μακροπρόθεσμων προκλήσεων όσον αφορά την ασφάλεια, την προστασία και την ανθεκτικότητα. Προσφέροντας προηγμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας σε κυβερνητικούς χρήστες και γεφυρώνοντας τα κενά συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την Ένωση, το IRIS2 στηρίζει τη στρατηγική αυτονομία και την τεχνολογική υπεροχή της Ευρώπης.

Η κοινοπραξία SpaceRISE, στην οποία έχει ανατεθεί η υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου έργου, περιλαμβάνει τρεις κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς εκμετάλλευσης δορυφορικών δικτύων —SES SA, Eutelsat SA και Hispasat S.A.— με την υποστήριξη μιας βασικής ομάδας Ευρωπαίων υπεργολάβων από το οικοσύστημα satcom. Βασικοί εταίροι είναι οι Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence and Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat και Thales SIX.

Η 12ετής σύμβαση παραχώρησης θεσπίζει μια ισχυρή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την παροχή τόσο κυβερνητικών όσο και εμπορικών υπηρεσιών συνδεσιμότητας έως το 2030.

Το IRIS2 εδραιώνει την ηγετική σε παγκόσμιο επίπεδο θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ασφαλή δορυφορική συνδεσιμότητα, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα έναντι των αναδυόμενων προκλήσεων.

Λένα Φλυτζάνη

