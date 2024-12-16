Ο Ριάντ Ασάαντ, ηγέτης Σύρων ανταρτών, δηλώνει βέβαιος, σε συνέντευξη με το Γαλλικό Πρακτορείο, για την ικανότητα των διαφόρων παρατάξεων που συνέβαλαν στην πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ να ενωθούν σε μία δύναμη έπειτα από χρόνια πολέμου.

Πρώην συνταγματάρχης, ο Ριάντ Ασάαντ είχε λιποτακτήσει από τη συριακή Πολεμική Αεροπορία τον Ιούλιο του 2011, με το ξεκίνημα της αιματηρής καταστολής από τη συριακή εξουσία των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας που εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο.

Ίδρυσε τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό (ASL) που αποτελείτο από διαφωνούντες στρατιωτικούς και έγινε μία από τις πιο σημαντικές οργανώσεις της αντιπολίτευσης στη διάρκεια του πολέμου που διήρκεσε 13 χρόνια. Έχασε ένα πόδι τον Μάρτιο του 2013 σε επίθεση με εκρηκτικά που είχε θέσει στο στόχαστρο το αυτοκίνητό του στην ανατολική Συρία.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ εκδιώχθηκε από την εξουσία νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη διάρκεια μιας επίθεσης αστραπή που εξαπέλυσε ένας ένοπλος συνασπισμός με αιχμή του δόρατος τους ριζοσπάστες ισλαμιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), που έχει διορίσει από τότε νέα κυβέρνηση.

Ο Ριάντ Ασάαντ λέει ότι είχε συνεργαστεί στενά με την HTS και είναι βέβαιος πως η νέα κυβέρνηση θα επιδιώξει να ενώσει τις διάφορες παρατάξεις των ανταρτών.

«Είναι φυσικό η επανάσταση να έχει περάσει από διάφορες δοκιμασίες που οδήγησαν στη δημιουργία διαφορετικών παρατάξεων οι οποίες έχουν μερικές φορές αντιτιθέμενη ιδεολογία», δήλωσε ο Ριάντ Ασάαντ στο Γαλλικό Πρακτορείο σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες, Κυριακή, σε ξενοδοχείο στη Δαμασκό.

«Όμως η αλήθεια είναι πως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δουλέψαμε από την αρχή να "έχουμε μια και μόνη οντότητα κάτι σαν στρατιωτικό συμβούλιο, για να διευθύνει τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης στον Άσαντ και να "κερδίσει τη νίκη"», πρόσθεσε.

Η HTS, πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, διέρρηξε τις σχέσεις με τον τζιχαντισμό αλλά εξακολουθεί να θεωρείται «τρομοκρατική» οργάνωση από πολλές δυτικές πρωτεύουσες μεταξύ των οποίων η Ουάσινγκτον.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, η HTS και η μεταβατική κυβέρνηση επέμειναν στον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των Σύρων.

Ορισμένες από τις οργανώσεις που πήραν τα όπλα στο πλευρό της HTS για να πέσει η κυβέρνηση Άσαντ εκπροσωπούν θρησκευτικές ή εθνοτικές μειονότητες όπως οι Κούρδοι της βόρειας Συρίας, ή ιδεολογίες όπως ο μη θρησκευτικός εθνικισμός.

Στο εξωτερικό, οι κυβερνήσεις εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις παρατάξεις που υποστηρίζουν, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, ένας πολύ σημαντικός παίκτης στη σύγκρουση στη Συρία που υποστηρίζει τις νέες αρχές και ξανάνοιξε την πρεσβεία της στη Δαμασκό προχθές, Σάββατο.

Η κυβέρνηση Άσαντ υποστηριζόταν, από την πλευρά της, από τη Ρωσία, το Ιράν και το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ.

Σήμερα ο Ριάντ Ασάαντ δεν διευθύνει πλέον τον ASL, που συνενώνει διόφορες ανταρτικές οργανώσεις, αλλά παραμένει μια σημαντική προσωπικότητα της αντιπολίτευσης και δηλώνει υπερήφανος που επέστρεψε στη Δαμασκό.

Εξηγεί πως, σε συνεργασία με τις νέες συριακές αρχές που υποστηρίζονται από την HTS, εργάζεται για τη συνένωση των ένοπλων παρατάξεων στο πλαίσιο ενός αναδιοργανωμένου υπουργείου Άμυνας, με την ελπίδα ότι αυτή η πρωτοβουλία θα μπορέσει να αποτρέψει εσωτερικές μαχες και αντίποινα.

«Σκοπός μας είναι η συγγνώμη και η επανασυμφιλίωση, αλλά πρέπει να υπάρξει μεταβατική δικαιοσύνη ώστε να μην υπάρξουν πράξεις εκδίκησης», λέει, ζητώντας από τα μέλη της εκδιωχθείσας κυβέρνησης να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για εγκλήματα που διαπράχθηκαν υπό την αυταρχική εξουσία του πρώην προέδρου. Κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξει τις νέες αρχές.

Όπως ο ASL είχε ζητήσει υποστήριξη από το εξωτερικό στη διάρκεια του πολέμου, ο κ. Ασάαντ λέει πως «σήμερα ζητάμε και πάλι να είμαστε στο πλευρό του συριακού λαού (...) ώστε να είναι πραγματικά μια Συρία για όλο τον συριακό λαό».

Κατά τον Ριάντ Ασάαντ, αυτή η νέα Συρία θα έχει «καλές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου».

Όμως η Ρωσία, ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της εξουσίας του Μπασάρ αλ Άσαντ και η οποια εξακολουθεί να έχει μία αεροπορική και μία ναυτική βάση στη δυτική Συρία, θα πρέπει να βρει τον δρόμο της, όπως λέει. Η Ρωσία πρέπει «να επανεξετάσει τους υπολογισμούς της», εκτιμά. «'Ήταν εχθρός του συριακού λαού. Ελπίζουμε πως θα εγκαταλείψει αυτή την εχθρότητα και θα είναι φίλος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

