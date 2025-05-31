Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει «βαθιά λύπη» για τους νέους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στον χάλυβα και στο αλουμίνιο, που «υπονομεύουν τις τρέχουσες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί λύση μέσω διαπραγματεύσεων» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Αν δεν εξευρεθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση», ευρωπαϊκά «αντίμετρα» «θα τεθούν αυτόματα σε ισχύ στις 14 Ιουλίου, ίσως και νωρίτερα εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν», δήλωσε μία εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως η ΕΕ είναι «έτοιμη» να ανταποδώσει.

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ «προσθέτει μία ακόμη αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία και αυξάνει το κόστος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», αναφέρει ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, πως οι δασμοί στον χάλυβα και στο αλουμίνιο θα αυξηθούν από την προσεχή Τετάρτη στο 50%, σε μια νέα κλιμάκωση της επίθεσης προστατευτισμού του.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε τους δασμούς ένα από τα κεντρικά σημεία της πολιτικής του.

Έπειτα από μια περίοδο εντάσεων, η Ευρώπη ήλπιζε σε μια «νέα ώθηση» στις διαπραγματεύσεις, μετά την τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πριν από μία εβδομάδα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς και ο Αμερικανός ομόλογός του Χάουαρντ Λούτνικ συναντήθηκαν αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες.

Νέες συζητήσεις ενδέχεται επίσης να λάβουν χώρα την Τρίτη και την Τετάρτη, στο περιθώριο υπουργικής συνόδου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι, όπου συμμετέχουν κυρίως δυτικές χώρες.

Πηγή: Skai.gr, AFP, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

