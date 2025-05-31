Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, όταν μικρό αεροπλάνο συνετρίβη νωρίτερα σήμερα σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Κόρσενμπροϊχ της Βόρειας Ρηνανίας -Βεστφαλίας.

Σύμφωνα με την Rheinische Post, το αεροπλάνο συνετρίβη στην αυλή του κτιρίου, αφού προηγουμένως προσέκρουσε στην πρόσοψή του, η οποία έπιασε φωτιά. Η εφημερίδα αναφέρει ότι μεταξύ των θυμάτων είναι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ο οποίος επρόκειτο, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, να προσγειωθεί στο γειτονικό Μενχενγκλάντμπαχ και είχε αναφέρει πρόβλημα στον κινητήρα.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων.

