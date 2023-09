Δυτική Σαχάρα: Ηγετικό στέλεχος του Πολισάριο και τρεις μαχητές των σαχραουί σκοτώθηκαν σε πλήγμα drone του Μαρόκου Κόσμος 05:19, 02.09.2023 linkedin

Η υπόθεση της Δυτικής Σαχάρας, που χαρακτηρίζεται «μη αυτόνομη περιοχή» από τον ΟΗΕ, απούσης οριστικής διευθέτησης, φέρνει αντιμέτωπους εδώ και δεκαετίες τον στρατό του Μαρόκου και τους αυτονομιστές του Πολισάριο, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Αλγερία