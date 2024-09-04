Γκάλαντ: Στη Δυτική Όχθη να χρησιμοποιηθεί όλη η ισχύς του ισραηλινού στρατού

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε σήμερα ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί "όλη η ισχύς" κατά των ενόπλων παλαιστινιακών οργανώσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει μεγάλη επιχείρηση η οποία μετρά ήδη δεκάδες νεκρούς μέσα σε μια εβδομάδα.

"Απέναντι στην αναζωπύρωση της τρομοκρατίας, εξαλείφουμε τις τρομοκρατικές οργανώσεις σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρεια" (το βιβλικό όνομα της Δυτικής Όχθης που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινοί), δήλωσε ο Γκάλαντ ενώπιον στρατιωτικών αξιωματούχων.

"Κάθε τρομοκράτης πρέπει να εξοντωθεί και, εάν παραδοθεί, πρέπει να συλληφθεί, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, πρέπει να χρησιμοποιηθεί όλη η ισχύς", πρόσθεσε σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Ο Γκάλαντ εξήγησε επίσης ότι έδωσε το πράσινο φως προκειμένου να διεξαχθούν αεροπορικά πλήγματα "εκεί όπου είναι απαραίτητο, ώστε να αποφευχθεί να τεθούν σε κίνδυνο οι στρατιώτες".

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει σήμερα τη μεγάλη επιχείρησή του, την οποία εξαπέλυσε πριν από μια εβδομάδα στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης. Οι επιδρομές έγιναν ταυτόχρονα σε διάφορες τοποθεσίες, εκ των οποίων η Τζενίν, η Τούμπας και η Τουλκάρεμ.

Τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν εκεί και 140 τραυματίστηκαν από την αρχή της επιχείρησης, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Δεκαεννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κυβερνείο της Τζενίν, επτά στην Τουλκάρεμ και τέσσερις στην Τούμπας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σήμερα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν στην Τζενίν και τα περίχωρά της, τα οποία θεωρούνται προπύργια παλαιστινιακών ενόπλων οργανώσεων που πολεμούν κατά του Ισραήλ, το οποίο κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο διαπίστωσε ότι οι δρόμοι πολλών συνοικιών της πόλης ήταν άδειοι, οι κάτοικοι παρέμειναν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Τεθωρακισμένα οχήματα του ισραηλινού στρατού περνούσαν μέσα στις αρτηρίες, των οποίων οι δρόμοι υπέστησαν μεγάλες ζημιές, κυρίως από μπουλντόζες.

"Κουρεύουμε το γρασίδι αλλά θα έρθει η ώρα που θα βγάλουμε και τις ρίζες", πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας, χρησιμοποιώντας μια έκφραση των ισραηλινών στρατιωτικών κύκλων και των υπηρεσιών ασφαλείας που προτείνουν τακτικές επιχειρήσεις για την αποδυνάμωση των ένοπλων οργανώσεων ή την παρεμπόδιση της ενίσχυσής τους.

Οι ισραηλινές εισβολές είναι καθημερινές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πεδίο φονικής βίας που εντείνεται μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο, αλλά σπάνια φτάνει σε τόσο μεγάλη κλίμακα.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της παλαιστινιακής Χαμάς, η βία μεταξύ των Παλαιστινίων από τη μια πλευρά, και του ισραηλινού στρατού και των εποίκων από την άλλη, έχει ενταθεί στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, τα ισραηλινά στρατεύματα ή οι έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 661 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου.

Τουλάχιστον 23 Ισραηλινοί, εκ των οποίων στρατιώτες και αστυνομικοί, σκοτώθηκαν σε παλαιστινιακές επιθέσεις την ίδια περίοδο, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

