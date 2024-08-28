Οι εισαγγελικές αρχές αναθεώρησαν σήμερα το κατηγορητήριο σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος το 2020, μετά την πρόσφατη ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ότι οι πρώην πρόεδροι χαίρουν ασυλίας από ποινική δίωξη.

Στο αναθεωρημένο κατηγορητήριο αφαιρέθηκε ο ισχυρισμός ότι ο Τραμπ επεδίωξε να πιέσει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην προσπάθειά του να ανατρέψει την εκλογική του ήττα. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται να διατηρηθεί το κατηγορητήριο καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να διωχθεί για την προαναφερθείσα συμπεριφορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

