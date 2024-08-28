Λογαριασμός
Αντιμέτωπος με νέο κατηγορητήριο ο Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος το 2020

Αφαιρέθηκε ο ισχυρισμός ότι επεδίωξε να πιέσει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην προσπάθεια να ανατρέψει την εκλογική του ήττα

Οι εισαγγελικές αρχές αναθεώρησαν σήμερα το κατηγορητήριο σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος το 2020, μετά την πρόσφατη ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ότι οι πρώην πρόεδροι χαίρουν ασυλίας από ποινική δίωξη.

Στο αναθεωρημένο κατηγορητήριο αφαιρέθηκε ο ισχυρισμός ότι ο Τραμπ επεδίωξε να πιέσει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην προσπάθειά του να ανατρέψει την εκλογική του ήττα. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται να διατηρηθεί το κατηγορητήριο καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να διωχθεί για την προαναφερθείσα συμπεριφορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

