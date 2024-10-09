Δυτική Όχθη: Η στιγμή που οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις ανοίγουν πυρ σκοτώνοντας Παλαιστίνιους

Οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον ενός οχήματος στην πόλη Ναμπλούς στη Δυτική Όχθη, σκοτώνοντας ομάδα ανδρών, αναφέρουν παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Με κοινή τους δήλωση οι IDF, η αστυνομία του Ισραήλ και η υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet ανακοίνωσαν ότι στην επιχείρηση στη Ναμπλούς σκότωσαν «πέντε καταζητούμενους τρομοκράτες», συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της Ταξιαρχίας Μαρτύρων al-Aqsa στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα.



«Τα καταζητούμενα άτομα εμπλέκονταν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες εναντίον αμάχων και ισραηλινών δυνάμεων και αποτελούσαν απειλή για τις δυνάμεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της παλαιστινιακής αρχής, σκοτώθηκαν τέσσερις Παλαιστίνιοι. Βίντεο δείχνει τη στιγμή που οι άνδρες των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων ανοίγουν πυρ φορώντας πολιτικά.

Δεν υπάρχει έως στιγμής κάποιο σχόλιο από τους IDF ή την αστυνομία για το περιστατικό.

تغطية صحفية: اللحظات الأولى لإطلاق قوة خاصة إســ.ـرائيلية النار على مركبة واغتيال عدد من ركابها في نابلس. pic.twitter.com/eQssaUJVwH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 9, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.