Μ.Βρετανία: «Απειλές ισλαμικός και ακροδεξιός εξτρεμισμός»

Είκοσι χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Λονδίνο, η υπουργός Εσωτερικών Υβέτ Κούπερ επισημαίνει ότι ο ισλαμικός και ο ακροδεξιός εξτρεμισμός εξακολουθούν να αποτελούν τις σημαντικότερες απειλές για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επέτειος από τις επιθέσεις της 7ης Ιουλίου 2005 επαναφέρει στη μνήμη των πολιτών τις σοκαριστικές στιγμές που συγκλόνισαν τη βρετανική πρωτεύουσα. Εκείνο το πρωινό της Πέμπτης, πριν καν φτάσει η ώρα 9, τρεις από τις τέσσερις εκρήξεις είχαν ήδη σημειωθεί σε σταθμούς του μετρό —Aldgate, Edgware Road και Russell Square— αλλά και σε διώροφο λεωφορείο στην Tavistock Square. Ο τραγικός απολογισμός περιλάμβανε 52 νεκρούς και 770 τραυματίες, σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις στην ιστορία της χώρας.

Η χρονική σύμπτωση των επιθέσεων, μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση ότι το Λονδίνο θα φιλοξενούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, επιδείνωσε το κλίμα ανασφάλειας. Στις αφηγήσεις εκείνων που επέζησαν, οι οποίοι σήμερα επανέρχονται στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, κυριαρχεί η εικόνα ενός δικτύου συγκοινωνιών σε κατάσταση χάους και η αίσθηση της ζωής να κρέμεται από μία κλωστή.

Η αυξημένη ανησυχία των Βρετανών για την τρομοκρατία

Ενόψει της μαύρης επετείου, η Υβέτ Κούπερ, αρμόδια για την εσωτερική ασφάλεια, προχωρά σε μια νηφάλια εκτίμηση των κινδύνων που εξακολουθούν να απασχολούν τη χώρα. Όπως τονίζει, «η ισλαμική εξτρεμιστική τρομοκρατία παραμένει η μεγαλύτερη απειλή, ενώ ακολουθείται από την ακροδεξιά εξτρεμιστική τρομοκρατία». Παράλληλα, υφίστανται κίνδυνοι από «εχθρικά κράτη, σοβαρό οργανωμένο έγκλημα, εγκληματίες του κυβερνοχώρου και τη ραγδαία εξάπλωση της διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης».

Οι φόβοι αυτοί αντικατοπτρίζονται και στην κοινή γνώμη. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της εταιρείας YouGov, η ανησυχία για τρομοκρατικές επιθέσεις αυξάνεται: το 54% των Βρετανών θεωρεί πλέον ότι η πιθανότητα τρομοκρατικού χτυπήματος είναι υψηλή, ποσοστό αυξημένο συγκριτικά με το 38% που καταγραφόταν πριν δύο χρόνια.

Σαρωτικές νομοθετικές αλλαγές για την αποτροπή επιθέσεων

Η απάντηση της κυβέρνησης στις νέες προκλήσεις αποτυπώνεται και στο νομοθετικό πεδίο. Τον Απρίλιο, εγκρίθηκε ο νέος «Terrorism (Protection of Premises) Act 2025», με στόχο την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών από πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο νόμος υποχρεώνει πλέον όλους τους χώρους εκδηλώσεων δυναμικότητας άνω των 200 ατόμων να διαθέτουν κατάλληλο πλάνο αντιμετώπισης, ενώ για πολυπληθέστερες εγκαταστάσεις με περισσότερα από 800 άτομα καθίστανται υποχρεωτικά επιπρόσθετα μέτρα, όπως η χρήση CCTV, οι αυστηροί έλεγχοι προσωπικών αντικειμένων και οχημάτων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο νόμος αυτός είναι γνωστός ως «νόμος του Μάρτιν», προς τιμήν του 29χρονου Μάρτιν Χετ που έχασε τη ζωή του στην τρομοκρατική επίθεση στη Manchester Arena το 2017, στη συναυλία της Ariana Grande. Η μητέρα του, Φίγκεν Μούρεϊ, πρωτοστάτησε στις προσπάθειες να θεσπιστούν πιο αυστηρές διατάξεις, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες τραγωδίες.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.