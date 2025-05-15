Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα στην πολιτεία Πουέμπλα του κεντρικού Μεξικού, ανακοίνωσαν οι αρχές.
Η σύγκρουση φορτηγού, λεωφορείου και βυτιοφόρου έγινε το πρωί (τοπική ώρα) σε δρόμο με δυο ρεύματα κυκλοφορίας που συνδέει την Πουέμπλα με την πολιτεία Οαχάκα (νότια).
«Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν τρία οχήματα με προκαταρκτικό απολογισμό 18 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή ρους επιτόπου και άλλους τρεις που υπέκυψαν σε νοσοκομείο», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών στην Πουέμπλα, ο Σαμουέλ Αγκιλάρ.
Ο υπουργός δεν διευκρίνισε τον αριθμό των τραυματιών, που πάντως ανέφερε πως έχουν διακομιστεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.
At least 21 people dead in #Mexico after multi-vehicle highway #accident pic.twitter.com/egwIVWQnEU— DINESH SHARMA (@medineshsharma) May 15, 2025
Τα αιματηρά τροχαία έχουν πολλαπλασιαστεί στο Μεξικό τα τελευταία χρόνια.
Αποδίδονται κατά κύριο λόγο στην κακή κατάσταση οχημάτων και δρόμων, στην απροσεξία ή στην κόπωση οδηγών.
Την 23η Μαρτίου, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 4 τραυματίστηκαν όταν όχημα με 16 επιβαίνοντες έπεσε σε χαράδρα στην πολιτεία Νουέβο Λεόν (βόρεια).
Την 8η Φεβρουαρίου, σύγκρουση ανάμεσα σε φορτηγό και λεωφορείο –που πήρε φωτιά κατόπιν– στοίχισε τη ζωή σε 38 ανθρώπους στην πολιτεία Καμπέτσε (νοτιοανατολικά).
- Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταστρέψει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων
- Πεδίο μάχης η πρωτεύουσα της Λιβύης - Αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες (Βίντεο - Συγκλονιστικές εικόνες)
- Υπουργική Διάσκεψη στο Βερολίνο για την ενίσχυση των Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.