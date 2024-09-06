Μια ακτιβίστρια με αμερικανική υπηκοότητα που συμμετείχε σε διαδήλωση κατά της επέκτασης των εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη πέθανε από τα τραύματά της την Παρασκευή μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι από ισραηλινά στρατεύματα, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

◾صورة..

الناشطة الأميركية من أصول تركية التي قتلها الاحتلال اليوم برصاصة قناص بالرأس في بلدة بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/fAXLdiNxmH September 6, 2024

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι εξετάζει τις αναφορές.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πρόκειται για την Aysenur Ezgi Eygi, 26 ετών, Αμερικανίδα με καταγωγή από την Τουρκία.

Η αμερικανική πρεσβεία δεν έχει προβεί προς το παρόν σε σχόλιο.

Ο Φουάντ Ναφάα, διοικητής του νοσοκομείου Ραφίντια στη Ναμπλούς, δήλωσε στο Reuters ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

«Προσπαθήσαμε να της κάνουμε ανάνηψη, αλλά δυστυχώς πέθανε», είπε.

Το WAFA μετέδωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας πορείας διαμαρτυρίας από ακτιβιστές στην Μπεϊτά, μια πόλη κοντά στην πόλη Ναμπλούς που έχει βιώσει επανειλημμένες επιθέσεις από εποίκους.

